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05:23 • 27129 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125501 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184444 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148764 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139932 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117886 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108332 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103028 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143752 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Трамп назвав "дивним" питання про можливу участь США у відновленні України

Трамп назвав "дивним" питання про можливу участь США у відновленні України

Київ • УНН

 • 36950 перегляди

Дональд Трамп відреагував на питання щодо участі США у відбудові України, нагадавши про вже надані 350 млрд. Зеленський заперечує борг у 500 млрд, посилаючись на отриману допомогу в розмірі 100 млрд доларів.

Президент Дональд Трамп назвав "дивним" питання про участь США у відбудови України. Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Франції, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи буде він робити внески для відбудови України, Трамп відповів: "Трохи дивне питання, чи будемо ми від імені США робити внески до України. Ми вже 350 млрд надали, це великий внесок".

Доповнення

Президент Дональд Трамп пояснив, чому США потрібна угода щодо корисних копалин з Україною та заявив, що Америка досягла прогресу щодо угоди.

Трамп пояснив, чому США потрібна угода щодо корисних копалин з Україною24.02.25, 22:31 • 29073 перегляди

Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримала від США допомоги на 100 млрд доларів, тому Україна не визнаватиме борг у 500 млрд доларів.

Зеленський: Україна не визнаватиме борг у 500 млрд доларів23.02.25, 17:22 • 27824 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
donald-trampДональд Трамп
frantsiiaФранція
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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