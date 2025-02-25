Трамп назвав "дивним" питання про можливу участь США у відновленні України
Київ • УНН
Дональд Трамп відреагував на питання щодо участі США у відбудові України, нагадавши про вже надані 350 млрд. Зеленський заперечує борг у 500 млрд, посилаючись на отриману допомогу в розмірі 100 млрд доларів.
Президент Дональд Трамп назвав "дивним" питання про участь США у відбудови України. Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Франції, передає УНН.
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На запитання, чи буде він робити внески для відбудови України, Трамп відповів: "Трохи дивне питання, чи будемо ми від імені США робити внески до України. Ми вже 350 млрд надали, це великий внесок".
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