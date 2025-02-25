Трамп назвав "дивним" питання про можливу участь США у відновленні України

Президент Дональд Трамп назвав "дивним" питання про участь США у відбудови України. Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Франції, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи буде він робити внески для відбудови України, Трамп відповів: "Трохи дивне питання, чи будемо ми від імені США робити внески до України. Ми вже 350 млрд надали, це великий внесок".

Доповнення

Президент Дональд Трамп пояснив, чому США потрібна угода щодо корисних копалин з Україною та заявив, що Америка досягла прогресу щодо угоди.

Трамп пояснив, чому США потрібна угода щодо корисних копалин з Україною

Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримала від США допомоги на 100 млрд доларів, тому Україна не визнаватиме борг у 500 млрд доларів.

Зеленський: Україна не визнаватиме борг у 500 млрд доларів