Трамп назвал «странным» вопрос о возможном участии США в восстановлении Украины

Президент Дональд Трамп назвал "странным" вопрос об участии США в восстановлении Украины. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции, передает УНН.

Детали

На вопрос, будет ли он делать взносы для восстановления Украины, Трамп ответил: "Немного странный вопрос, будем ли мы от имени США делать взносы в Украину. Мы уже 350 млрд предоставили, это большой вклад".

Дополнение

Президент Дональд Трамп объяснил, почему США нужна сделка по полезным ископаемым с Украиной и заявил, что Америка достигла прогресса по соглашению.

Трамп объяснил, почему США нужна сделка по полезным ископаемым с Украиной

Владимир Зеленский заявлял, что Украина получила от США помощи на 100 млрд долларов, поэтому Украина не будет признавать долг в 500 млрд долларов.

Зеленский: Украина не будет признавать долг в 500 млрд долларов