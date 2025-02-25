Трамп назвал «странным» вопрос о возможном участии США в восстановлении Украины
Киев • УНН
Дональд Трамп отреагировал на вопрос об участии США в восстановлении Украины, напомнив об уже предоставленных 350 млрд. Зеленский отрицает долг в 500 млрд, ссылаясь на полученную помощь в размере 100 млрд долларов.
Президент Дональд Трамп назвал "странным" вопрос об участии США в восстановлении Украины. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции, передает УНН.
Детали
На вопрос, будет ли он делать взносы для восстановления Украины, Трамп ответил: "Немного странный вопрос, будем ли мы от имени США делать взносы в Украину. Мы уже 350 млрд предоставили, это большой вклад".
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