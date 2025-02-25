Трамп назвал «странным» вопрос о возможном участии США в восстановлении Украины

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Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
18:46 • 71873 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
18:31 • 80521 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине
17:50 • 87129 просмотра

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине

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Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 93561 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
24 февраля, 15:38 • 93924 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский
24 февраля, 15:03 • 83227 просмотра

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта
24 февраля, 10:46 • 97964 просмотра

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых
24 февраля, 10:59 • 105011 просмотра

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

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24 февраля, 09:33 • 108639 просмотра

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года

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Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
24 февраля, 08:53 • 110749 просмотра

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

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Актуальное
Трамп назвал «странным» вопрос о возможном участии США в восстановлении Украины

Трамп назвал «странным» вопрос о возможном участии США в восстановлении Украины

Киев  •  УНН

 • 4682 просмотра

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Дональд Трамп отреагировал на вопрос об участии США в восстановлении Украины, напомнив об уже предоставленных 350 млрд. Зеленский отрицает долг в 500 млрд, ссылаясь на полученную помощь в размере 100 млрд долларов.

Президент Дональд Трамп назвал "странным" вопрос об участии США в восстановлении Украины. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции, передает УНН.

Детали

На вопрос, будет ли он делать взносы для восстановления Украины, Трамп ответил: "Немного странный вопрос, будем ли мы от имени США делать взносы в Украину. Мы уже 350 млрд предоставили, это большой вклад".

Дополнение

Президент Дональд Трамп объяснил, почему США нужна сделка по полезным ископаемым с Украиной и заявил, что Америка достигла прогресса по соглашению.

Трамп объяснил, почему США нужна сделка по полезным ископаемым с Украиной24.02.25, 22:31 • 12500 просмотров

Владимир Зеленский заявлял, что Украина получила от США помощи на 100 млрд долларов, поэтому Украина не будет признавать долг в 500 млрд долларов.

Зеленский: Украина не будет признавать долг в 500 млрд долларов23.02.25, 17:22 • 26554 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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