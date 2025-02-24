Президент Дональд Трамп объяснил, почему США нужна сделка по полезным ископаемым с Украиной и заявил, что Америка достигла прогресса по соглашению, передает УНН.

Мы более 300 млрд потратили, а Европа где-то 100 млрд. Это большая разница и мы должны уравновесить это. США предоставляли гранты, а в Европе экономическая помощь была кредитами. Европейские налогоплательщики это получат обратно, американские налогоплательщики это также заслуживают того, чтобы получить те масштабные средства, которые мы прислали. Нужно подумать каким образом они позволили этому начаться. Именно поэтому нужно соглашение с Украиной по критическим минералам, по безопасности - заявил Трамп.

Трамп сказал, что есть прогресс по соглашению.

Я думаю, что это происходит, достигается прогресс. Мне доложили только что о том, что мы достигаем прогресса в этом - утверждает Трамп.

Кроме того, он упомянул о переговорах американской и российской делегаций в Саудовской Аравии и назвал их успешными.

Наша цель добиться прекращения боевых действий, прекращения огня как можно скорее - заявил Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что президент Франции Эмануэль Макрон согласен с ним, что потребность в обеспечении мира должна лечь на Европу также, а не только на США.

Европа должна играть важную роль в обеспечении безопасности Украины и Европы. Они хотят предоставить заверения по безопасности, это большой шаг, который произойдет на следующих неделях - утверждает Трамп.

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Дополнение

Владимир Зеленский заявлял, что Украина получила от США помощи на 100 млрд долларов, поэтому Украина не будет признавать долг в 500 млрд долларов.

Трамп заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения по полезным ископаемым на этой или следующей неделе.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщала сегодня, 24 февраля, что команды Украины и США находятся на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых, большинство ключевых деталей согласовано.