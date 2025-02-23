Зеленський: Україна не визнаватиме борг у 500 млрд доларів

Україна отримала від США допомоги на 100 млрд доларів, тому Україна не визнаватиме борг у 500 млрд доларів. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час форму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Тим не менш 100 млрд доларів допомоги від США, не 500 млрд, не 350 млрд, ні 250, ні 700. 100 млрд Україна отримала і рахунок цієї війни 320 млрд доларів (...). Я знаю, що в нас було 100 і це факт. Я не збираюся визнавати 550, хто б що не говорив. При всій повазі до партнерів, але я стійко стою, тому що це правдива ситуація. Якщо чесно навіть 100 млрд я не готовий фіксувати, тому що ми не маємо визнавати гранти, як борги. Я домовлявся з Байденом, я домовлявся з Конгресом США і підтримка грантів. Грант, то не є борг. Може це не подобається і це несправедливо, але це і є угода, яка була раніше. Тобто питання не в цифрі, питання в тому, що ми не визнаємо цей борг