"Не можна ділити 50 на 50": Президент пояснив відмову від першої угоди із США
Київ • УНН
Президент України відмовився від першої угоди зі США через відсутність гарантій безпеки. Зеленський пояснив, що пропозиція розподілу "50 на 50" не відповідала інтересам України.
Перша запропонована Сполученими Штатами угода, яка передбачала розподіл "50 на 50", не відповідала інтересам України і не містила необхідних гарантій безпеки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму " Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.
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"Ми отримали першу угоду, в якій не було гарантій безпеки. І тут немає ніякого скандалу, просто вона не відповідає запиту. Тобто питання про те, що "давайте 50 на 50 все ділити", приблизно так перша угода виглядала, я сказав, що я не піду на це і не дам міністрам підписати це",—зазначив Зеленський.
"Були зустрічі з міністром фінансів, премʼєр-міністром України, було багато різних зустрічей, це неможливо просто. Ми не можемо просто ділити 50 на 50 не розуміючи, що нас чекає попереду. Якщо б навіть стояло питання "давайте ділити всі 50 на 50 те, що окуповано, ми вам допомагаємо відновити, давайте ділити" — це предметна розмова. Я не знаю про ті відсотки але це зрозуміло що ви даєте", - додав Президент.
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