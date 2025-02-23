"Не можна ділити 50 на 50": Президент пояснив відмову від першої угоди із США

Перша запропонована Сполученими Штатами угода, яка передбачала розподіл "50 на 50", не відповідала інтересам України і не містила необхідних гарантій безпеки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму " Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

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"Ми отримали першу угоду, в якій не було гарантій безпеки. І тут немає ніякого скандалу, просто вона не відповідає запиту. Тобто питання про те, що "давайте 50 на 50 все ділити", приблизно так перша угода виглядала, я сказав, що я не піду на це і не дам міністрам підписати це",—зазначив Зеленський.

"Були зустрічі з міністром фінансів, премʼєр-міністром України, було багато різних зустрічей, це неможливо просто. Ми не можемо просто ділити 50 на 50 не розуміючи, що нас чекає попереду. Якщо б навіть стояло питання "давайте ділити всі 50 на 50 те, що окуповано, ми вам допомагаємо відновити, давайте ділити" — це предметна розмова. Я не знаю про ті відсотки але це зрозуміло що ви даєте", - додав Президент.

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