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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Нельзя делить 50 на 50": Президент объяснил отказ от первого соглашения с США

"Нельзя делить 50 на 50": Президент объяснил отказ от первого соглашения с США

Киев  •  УНН

 • 11843 просмотра

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Президент Украины отказался от первого соглашения с США из-за отсутствия гарантий безопасности. Зеленский объяснил, что предложение о распределении "50 на 50" не соответствовало интересам Украины.

Первое предложенное Соединенными Штатами соглашение, предусматривающее "50 на 50", не отвечало интересам Украины и не содержало необходимых гарантий безопасности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина. Год 2025", сообщает корреспондент УНН.

Детали

"Мы получили первое соглашение, в котором не было гарантий безопасности. И здесь нет никакого скандала, просто оно не отвечает запросу. То есть вопрос о том, что "давайте делить 50 на 50 все", примерно так выглядело первое соглашение, я сказал, что я не пойду на это и не дам министрам подписать это", - отметил Зеленский.

"Были встречи с министром финансов, премьер-министром Украины, было много разных встреч, это невозможно просто. Мы не можем просто делить 50 на 50, не понимая, что нас ждет впереди. Даже если бы стоял вопрос "давайте делить все 50 на 50 то, что оккупировано, мы вам помогаем восстановить, давайте делить" - это предметный разговор. Я не знаю об этих процентах, но понятно, что вы даете", - добавил Президент. 

Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно23.02.25, 14:42 • 49240 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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