Подоляк про угоду щодо рідкоземів: під час підписання присутність президентів обов'язкова

Угода про рідкоземельні мінерали обговорюється. Підписання угоди може бути скоріш за все у Вашингтоні, присутність президентів обов'язкова. Таку думку висловив журналісту УНН радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Українська сторона планує, щоб була зустріч президентів. Щоб угода спочатку була парафійована, а потім підписана. Це може бути в Україні, якщо президент США приїде, але це скоріш за все може бути у Вашингтоні - сказав Подоляк.

На запитання, хто буде підписувати угоду, Подоляк відповів: "Все залежатиме від протоколу, який там буде виписаний. На мій погляд, присутність президентів обов'язкова. Чи будуть вони особисто підписувати, чи буде, наприклад, підписувати прем'єр-міністр з українського боку і відповідно з американського боку співставний".

Подоляк зазначив, що наразі обговорюється сама угода.

Подоляк прокоментував заяви ЗМІ, що угода стала жорсткіша для України.

"Ні, я не розумію, що значить жорсткіша. Є умови, які прийнятні для американської сторони, а є умови, які потрібні Україні. Україна зацікавлена в інвестиціях, в розумінні скільки цих інвестицій буде, в який час заходити для того, щоб Україна розуміла на який розмір прибутку від спільного проекту вона може розраховувати. Друга складова - це гарантії безпеки", - зазначив Подоляк.

Окрім того, він заявив, що те, що пропонує американська сторона, трохи нагадує план Маршала.

"Трошки нагадує, те, що пропонує американська сторона, план Маршала до Європи після Другої світової. Просто питання вже в проговорюванні деталей й Україна тут чітко розуміє свої потреби. Все, що сьогодні в інформаційному просторі відбувається - це спроба підкріпити свої переговорні позиції. Реальні переговори - це на рівні компетентних міністерств, в даному випадку Мінекономіки, Мін'юст, Міноборони й адміністрація Президента з двох сторін", - заявив Подоляк.

Доповнення

Подоляк раніше заявляв, що продовжується робота над договором про рідкоземельні мінерали з США. Україна наполягає на справедливому розподілі прибутків та отриманні гарантій безпеки в рамках угоди.

Джерело УНН повідомляло, що Україна запропонувала американській стороні приїхати у Вашингтон для розмови щодо підписання угоди і в США це обмірковують.