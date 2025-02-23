Подоляк про угоду щодо рідкоземів: під час підписання присутність президентів обов'язкова

ukenru
05:23 • 13562 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122503 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182595 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147017 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138577 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117231 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107908 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102987 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141774 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134378 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 40122 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 50889 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 37819 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 34942 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 45991 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 141777 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 140779 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 274741 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 303590 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 239446 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 10882 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 56805 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111434 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134378 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116739 перегляди
Актуальне
Подоляк про угоду щодо рідкоземів: під час підписання присутність президентів обов'язкова

Подоляк про угоду щодо рідкоземів: під час підписання присутність президентів обов'язкова

Київ • УНН

 • 60177 перегляди

Угода про рідкоземельні мінерали між Україною та США може бути підписана у Вашингтоні за обов'язкової присутності президентів. Документ передбачає інвестиції та нагадує "план Маршала".

Угода про рідкоземельні мінерали обговорюється. Підписання угоди може бути скоріш за все у Вашингтоні, присутність президентів обов'язкова. Таку думку висловив журналісту УНН радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Українська сторона планує, щоб була зустріч президентів. Щоб угода спочатку була парафійована, а потім підписана. Це може бути в Україні, якщо президент США приїде, але це скоріш за все може бути у Вашингтоні

- сказав Подоляк.

На запитання, хто буде підписувати угоду, Подоляк відповів: "Все залежатиме від протоколу, який там буде виписаний. На мій погляд, присутність президентів обов'язкова. Чи будуть вони особисто підписувати, чи буде, наприклад, підписувати прем'єр-міністр з українського боку і відповідно з американського боку співставний".

Подоляк зазначив, що наразі обговорюється сама угода.

Подоляк прокоментував заяви ЗМІ, що угода стала жорсткіша для України.

"Ні, я не розумію, що значить жорсткіша. Є умови, які прийнятні для американської сторони, а є умови, які потрібні Україні. Україна зацікавлена в інвестиціях, в розумінні скільки цих інвестицій буде, в який час заходити для того, щоб Україна розуміла на який розмір прибутку від спільного проекту вона може розраховувати. Друга складова - це гарантії безпеки", - зазначив Подоляк.

Окрім того, він заявив, що те, що пропонує американська сторона, трохи нагадує план Маршала.

"Трошки нагадує, те, що пропонує американська сторона, план Маршала до Європи після Другої світової. Просто питання вже в проговорюванні деталей й Україна тут чітко розуміє свої потреби. Все, що сьогодні в інформаційному просторі відбувається - це спроба підкріпити свої переговорні позиції. Реальні переговори - це на рівні компетентних міністерств, в даному випадку Мінекономіки, Мін'юст, Міноборони й адміністрація Президента з двох сторін", - заявив Подоляк.

Доповнення

Подоляк раніше заявляв, що продовжується робота над договором про рідкоземельні мінерали з США. Україна наполягає на справедливому розподілі прибутків та отриманні гарантій безпеки в рамках угоди.

Джерело УНН повідомляло, що Україна запропонувала американській стороні приїхати у Вашингтон для розмови щодо підписання угоди і в США це обмірковують.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
mykhailo-podoliakМихайло Подоляк
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами