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Угода між Україною та США щодо рідкісноземельних копалин сьогодні підписана не буде - джерело

Угода між Україною та США щодо рідкісноземельних копалин сьогодні підписана не буде - джерело

Київ • УНН

 • 103695 перегляди

Заплановане на сьогодні підписання угоди між Україною та США щодо рідкісноземельних копалин не відбудеться через відсутність американських представників. Україна запропонувала провести переговори у Вашингтоні.

Угоду між Україною та США щодо використання надр сьогодні підписано не буде, як про це напередодні повідомляли ЗМІ. Про це пише УНН з посиланням на джерело.

В Києві зараз немає жодного повноважного американця, тому некоректно говорити навіть про можливе підписання,

- повідомило джерело.

Джерело також розповіло, що Україна запропонувала американській стороні приїхати у Вашингтон для розмови щодо підписання угоди.

На запитання, чи в США відмовилися, чи обмірковують пропозицію, співрозмовник відповів: "Обмірковують".

Контекст

Видання The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела повідомило, що угода між Україною та США щодо використання надр може бути підписана вже цієї суботи, 22 лютого.

За інформацією джерел видання, угода ще не завершена, але переговори наближаються до фінальної стадії. Наразі невідомо, коли саме документ буде підписаний, проте всі ознаки вказують на те, що це може відбутися вже в найближчі дні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозиції США щодо корисних копалин на початку цього тижня.

Публічна комунікація між українським президентом Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом швидко змінилася

Радник президента США Майк Волтц заявив про розчарування Трампа відмовою Зеленського підписати угоду щодо рідкісноземів.

Майкл Волц заявив про можливість врегулювання відносин між Трампом і Зеленським, незважаючи на недавню критику.

Адміністрація Трампа передала Україні "покращену" версію угоди про корисні копалини після відмови Зеленського від першої пропозиції. Попередня версія передбачала передачу США 50% майбутніх мінеральних ресурсів України.

Представники США та України провели довготривалі переговори щодо угоди про корисні копалини. Видання Аxios зазначило, що перемовини стосовно корисних копалин у "вирішальному моменті".

Радник президента США Майк Волтц 21 лютого повідомив про майбутнє підписання угоди щодо українських корисних копалин.

Павло Башинський

Павло Башинський

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