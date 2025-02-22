Угода між Україною та США щодо рідкісноземельних копалин сьогодні підписана не буде - джерело

Угоду між Україною та США щодо використання надр сьогодні підписано не буде, як про це напередодні повідомляли ЗМІ. Про це пише УНН з посиланням на джерело.

В Києві зараз немає жодного повноважного американця, тому некоректно говорити навіть про можливе підписання, - повідомило джерело.

Джерело також розповіло, що Україна запропонувала американській стороні приїхати у Вашингтон для розмови щодо підписання угоди.

На запитання, чи в США відмовилися, чи обмірковують пропозицію, співрозмовник відповів: "Обмірковують".

Контекст

Видання The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела повідомило, що угода між Україною та США щодо використання надр може бути підписана вже цієї суботи, 22 лютого.

За інформацією джерел видання, угода ще не завершена, але переговори наближаються до фінальної стадії. Наразі невідомо, коли саме документ буде підписаний, проте всі ознаки вказують на те, що це може відбутися вже в найближчі дні.

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