Угода про надра між Україною і США може бути підписана вже сьогодні - WSJ
Київ • УНН
The Wall Street Journal повідомляє про можливе підписання угоди між Україною та США щодо використання надр цієї суботи. Переговори знаходяться на фінальній стадії після візиту спецпредставника США Кіта Келлога до Києва.
Угода про використання надр між Україною та США може бути підписана цієї суботи. Переговори наближаються до завершення. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.
Деталі
Американське видання з посиланням на поінформовані джерела повідомило, що угода між Україною та США щодо використання надр може бути підписана вже цієї суботи, 22 лютого.
За інформацією джерел видання, угода ще не завершена, але переговори наближаються до фінальної стадії. Наразі невідомо, коли саме документ буде підписаний, проте всі ознаки вказують на те, що це може відбутися вже в найближчі дні.
Особливо важливим фактором, що прискорив процес укладання угоди, став триденний візит спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога до Києва. Келлогу вдалося значно зміцнити довіру між українським урядом і американськими партнерами, що в свою чергу сприяло досягненню прогресу в переговорах.
Наразі точні терміни підписання угоди залишаються невідомими, але за словами джерел, процес наближається до свого логічного завершення.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозиції США щодо корисних копалин на початку цього тижня.
Публічна комунікація між українським президентом Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом швидко змінилася
Радник президента США Майк Волтц заявив про розчарування Трампа відмовою Зеленського підписати угоду щодо рідкісноземів.
Майкл Волц заявив про можливість врегулювання відносин між Трампом і Зеленським, незважаючи на недавню критику
Адміністрація Трампа передала Україні "покращену" версію угоди про корисні копалини після відмови Зеленського від першої пропозиції. Попередня версія передбачала передачу США 50% майбутніх мінеральних ресурсів України.
Представники США та України провели довготривалі переговори щодо угоди про корисні копалини. Видання Аxios зазначило, що перемовини стосовно корисних копалин у "вирішальному моменті".
Радник президента США Майк Волтц 21 лютого повідомив про майбутнє підписання угоди щодо українських корисних копалин.