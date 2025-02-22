Угода про надра між Україною і США може бути підписана вже сьогодні - WSJ

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 6680 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 39399 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126739 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185577 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149600 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140383 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118182 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108399 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103054 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 144958 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 58072 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 70692 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 59047 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 73377 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 67683 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 144943 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 143926 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 277652 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 306450 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 242270 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 22310 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 63329 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112524 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135473 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117702 перегляди
Актуальне
Угода про надра між Україною і США може бути підписана вже сьогодні - WSJ

Угода про надра між Україною і США може бути підписана вже сьогодні - WSJ

Київ • УНН

 • 41772 перегляди

The Wall Street Journal повідомляє про можливе підписання угоди між Україною та США щодо використання надр цієї суботи. Переговори знаходяться на фінальній стадії після візиту спецпредставника США Кіта Келлога до Києва.

Угода про використання надр між Україною та США може бути підписана цієї суботи. Переговори наближаються до завершення. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Американське видання з посиланням на поінформовані джерела повідомило, що угода між Україною та США щодо використання надр може бути підписана вже цієї суботи, 22 лютого.

За інформацією джерел видання, угода ще не завершена, але переговори наближаються до фінальної стадії. Наразі невідомо, коли саме документ буде підписаний, проте всі ознаки вказують на те, що це може відбутися вже в найближчі дні.

Особливо важливим фактором, що прискорив процес укладання угоди, став триденний візит спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога до Києва. Келлогу вдалося значно зміцнити довіру між українським урядом і американськими партнерами, що в свою чергу сприяло досягненню прогресу в переговорах.

Наразі точні терміни підписання угоди залишаються невідомими, але за словами джерел, процес наближається до свого логічного завершення.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозиції США щодо  корисних копалин на початку цього тижня.

Публічна комунікація між українським президентом Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом швидко змінилася

Радник президента США Майк Волтц заявив про розчарування Трампа відмовою Зеленського підписати угоду щодо рідкісноземів. 

Майкл Волц заявив про можливість врегулювання відносин між Трампом і Зеленським, незважаючи на недавню критику

Адміністрація Трампа передала Україні "покращену" версію угоди про корисні копалини після відмови Зеленського від першої пропозиції. Попередня версія передбачала передачу США 50% майбутніх мінеральних ресурсів України.

Представники США та України провели довготривалі переговори щодо угоди про корисні копалини. Видання Аxios зазначило, що перемовини стосовно   корисних копалин у "вирішальному моменті".

Радник президента США Майк Волтц 21 лютого повідомив про майбутнє підписання угоди щодо українських корисних копалин.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами