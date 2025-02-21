Зеленський планує підписати угоду щодо українських корисних копалин - Волтц

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що Президент України Володимир Зеленський найближчим часом підпише нову угоду із США щодо українських корисних копалин.

Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

Президент Зеленський збирається підписати цю угоду, і ви побачите це в дуже короткому терміні - сказав Волтц.

Він додав, що угода "буде доброю для України, і це відшкодує сотні мільярдів доларів, які були інвестовані у цю війну для платників податків США".

Нагадаємо

Видання Аxios пише, що відносини Києва та Вашингтона щодо корисних копалин у "вирішальному моменті", на тлі продовження тиску адміністрації Білого дому в питанні узгодження президентом України відповідної угоди.

Спецпредставник президента США з питань України та рф Кіт Келлог зробив першу заяву за підсумками зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, вказавши на "широкі та позитивні дискусії".