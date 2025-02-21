Советник президента США по национальной безопасности Майк Волтц заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет новое соглашение с США по украинским полезным ископаемым.

Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Президент Зеленский собирается подписать это соглашение, и вы увидите это в очень коротком сроке - сказал Уолтц.

Он добавил, что соглашение «будет хорошим для Украины, и это возместит сотни миллиардов долларов, которые были инвестированы в эту войну для налогоплательщиков США».

Напомним,

Издание Ахіоѕ пишет, что отношения Киева и Вашингтона по полезным ископаемым в «решающем моменте», на фоне продолжения давления администрации Белого дома в вопросе согласования президентом Украины соответствующего соглашения.

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог сделал первое заявление по итогам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, указав на «широкие и позитивные дискуссии».