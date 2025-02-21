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Зеленский планирует подписать соглашение по украинским полезным ископаемым - Волтц

Зеленский планирует подписать соглашение по украинским полезным ископаемым - Волтц

Киев  •  УНН

 • 7218 просмотра

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Советник президента США Майк Волтц сообщил о предстоящем подписании соглашения по украинским полезным ископаемым. По его словам, документ компенсирует американские инвестиции в поддержку Украины во время войны.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волтц заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет новое соглашение с США по украинским полезным ископаемым.

Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Президент Зеленский собирается подписать это соглашение, и вы увидите это в очень коротком сроке

- сказал Уолтц.

Он добавил, что соглашение «будет хорошим для Украины, и это возместит сотни миллиардов долларов, которые были инвестированы в эту войну для налогоплательщиков США».

Напомним,

Издание Ахіоѕ пишет, что отношения Киева и Вашингтона по полезным ископаемым в «решающем моменте», на фоне продолжения давления администрации Белого дома в вопросе согласования президентом Украины соответствующего соглашения.

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог сделал первое заявление по итогам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, указав на «широкие и позитивные дискуссии». 

Павел Башинский

Павел Башинский

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