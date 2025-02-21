Спецпредставник Трампа зробив першу заяву після переговорів із Зеленським: заявив про "широкі та позитивні дискусії"

Спецпредставник президента США з питань України та рф Кіт Келлог зробив першу заяву за підсумками зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, вказавши на "широкі та позитивні дискусії", пише УНН.

Довгий і насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії із Президентом Володимиром Зеленським, бойовим і сміливим лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки - написав Келлог у першій заяві за підсумками зустрічі із Зеленським у X.

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Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента США з питань України та рф Кітом Келлогом 20 лютого.

"Генерал Келлог – зустріч, яка відновлює надію, і нам потрібні сильні угоди з Америкою – угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко й дуже-дуже виважено. Економіка й безпека завжди мають іти поруч, і деталі угод мають значення: що краще прописані деталі, то більший результат", - заявив Зеленський за підсумками переговорів із Келлогом.

Глава держави подякував США за всю надану допомогу та двопалатну й двопартійну підтримку. Президент зазначив, що для України й усього світу важливо, щоб американська сила відчувалася.

Зеленський і Келлог обговорили ситуацію на полі бою, повернення всіх українських полонених, а також дієві гарантії безпеки.

"Обговорили з генералом Келлогом фронт, необхідність звільнити всіх наших полонених, яких утримують у Росії, а також – необхідність надійної та чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше не повернулась і щоб росіяни не ламали життя. Мир потрібен усім нам: Україні, Європі, Америці, усім у світі", - розповів Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна з першої секунди цієї війни прагне миру, вказавши, що треба зробити все, щоб мир був надійним і тривалим, адже це абсолютно досяжно.

Зеленський зазначив, що наша держава готова до сильної та справді ефективної угоди з президентом США щодо інвестицій та безпеки. За його словами, Україна запропонувала, як найбільш швидко й конструктивно досягти результату. Українська команда готова до роботи 24/7.

Президент також додав, що успіх об’єднує, і всім у світі потрібен успіх у відносинах зі США. Глава держави подякував генералу Келлогу за спільну роботу для досягнення важливих результатів.