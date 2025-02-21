Спецпредставитель Трампа сделал первое заявление после переговоров с Зеленским: заявил о "широких и позитивных дискуссиях"

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и рф Кит Келлог сделал первое заявление по итогам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, указав на "широкие и позитивные дискуссии", пишет УНН.

Длинный и насыщенный день с высшим руководством Украины. Широкие и позитивные дискуссии с Президентом Владимиром Зеленским, боевым и смелым лидером нации в состоянии войны, и его талантливой командой по национальной безопасности - написал Келлог в первом заявлении по итогам встречи с Зеленским в X.

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Президент Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем президента США по вопросам Украины и рф Китом Келлогом 20 февраля.

"Генерал Келлог - встреча, которая восстанавливает надежду, и нам нужны сильные соглашения с Америкой - соглашения, которые действительно будут работать. Я поручил работать быстро и очень-очень взвешенно. Экономика и безопасность всегда должны идти рука об руку, и детали соглашений имеют значение: чем лучше прописаны детали, тем больший результат", - заявил Зеленский по итогам переговоров с Келлогом.

Глава государства поблагодарил США за всю оказанную помощь и двухпалатную и двухпартийную поддержку. Президент отметил, что для Украины и всего мира важно, чтобы американская сила ощущалась.

Зеленский и Келлог обсудили ситуацию на поле боя, возвращение всех украинских пленных, а также действенные гарантии безопасности.

"Обсудили с генералом Келлогом фронт, необходимость освободить всех наших пленных, которых удерживают в россии, а также - необходимость надежной и четкой системы гарантий безопасности, чтобы война больше не вернулась и чтобы русские не ломали жизни. Мир нужен всем нам: Украине, Европе, Америке, всем в мире", - рассказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина с первой секунды этой войны стремится к миру, указав, что нужно сделать все, чтобы мир был надежным и долгосрочным, ведь это абсолютно достижимо.

Зеленский отметил, что наше государство готово к сильному и действительно эффективному соглашению с президентом США по вопросам инвестиций и безопасности. По его словам, Украина предложила, как наиболее быстро и конструктивно достичь результата. Украинская команда готова к работе 24/7.

Президент также добавил, что успех объединяет, и всем в мире нужен успех в отношениях с США. Глава государства поблагодарил генерала Келлога за совместную работу для достижения важных результатов.