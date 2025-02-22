Соглашение о недрах между Украиной и США может быть подписано уже сегодня - WSJ
Киев • УНН
The Wall Street Journal сообщает о возможном подписании соглашения между Украиной и США по использованию недр в эту субботу. Переговоры находятся на финальной стадии после визита спецпредставителя США Кита Келлога в Киев.
Соглашение об использовании недр между Украиной и США может быть подписано в эту субботу. Переговоры приближаются к завершению. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.
Детали
Американское издание со ссылкой на информированные источники сообщило, что соглашение между Украиной и США по использованию недр может быть подписано уже в эту субботу, 22 февраля.
По информации источников издания, сделка еще не завершена, но переговоры приближаются к финальной стадии. Пока неизвестно, когда именно документ будет подписан, однако все признаки указывают на то, что это может произойти уже в ближайшие дни.
Особенно важным фактором, ускорившим процесс заключения соглашения, стал трехдневный визит спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога в Киев. Келлогу удалось значительно укрепить доверие между украинским правительством и американскими партнерами, что в свою очередь способствовало достижению прогресса в переговорах.
Сейчас точные сроки подписания соглашения остаются неизвестными, но по словам источников, процесс приближается к своему логическому завершению.
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