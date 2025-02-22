Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым сегодня подписано не будет - источник
Киев • УНН
Запланированное на сегодня подписание соглашения между Украиной и США по редкоземельным ископаемым не состоится из-за отсутствия американских представителей. Украина предложила провести переговоры в Вашингтоне.
Соглашение между Украиной и США по использованию недр сегодня подписано не будет, как об этом накануне сообщали СМИ. Об этом пишет УНН со ссылкой на источник.
В Киеве сейчас нет ни одного полномочного американца, поэтому некорректно говорить даже о возможном подписании,
Источник также рассказал, что Украина предложила американской стороне приехать в Вашингтон для разговора о подписании соглашения.
На вопрос, отказались ли в США или обдумывают предложение, собеседник ответил: "Обдумывают".
Контекст
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщило, что соглашение между Украиной и США по использованию недр может быть подписано уже в эту субботу, 22 февраля.
По информации источников издания, сделка еще не завершена, но переговоры приближаются к финальной стадии. Пока неизвестно, когда именно документ будет подписан, однако все признаки указывают на то, что это может произойти уже в ближайшие дни.
Напомним
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