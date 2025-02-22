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Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым сегодня подписано не будет - источник

Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым сегодня подписано не будет - источник

Киев  •  УНН

 • 13060 просмотра

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Запланированное на сегодня подписание соглашения между Украиной и США по редкоземельным ископаемым не состоится из-за отсутствия американских представителей. Украина предложила провести переговоры в Вашингтоне.

Соглашение между Украиной и США по использованию недр сегодня подписано не будет, как об этом накануне сообщали СМИ. Об этом пишет УНН со ссылкой на источник.

В Киеве сейчас нет ни одного полномочного американца, поэтому некорректно говорить даже о возможном подписании,

- сообщил источник.

Источник также рассказал, что Украина предложила американской стороне приехать в Вашингтон для разговора о подписании соглашения.

На вопрос, отказались ли в США или обдумывают предложение, собеседник ответил: "Обдумывают".

Контекст

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщило, что соглашение между Украиной и США по использованию недр может быть подписано уже в эту субботу, 22 февраля.

По информации источников издания, сделка еще не завершена, но переговоры приближаются к финальной стадии. Пока неизвестно, когда именно документ будет подписан, однако все признаки указывают на то, что это может произойти уже в ближайшие дни.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложения США по полезным ископаемым в начале этой недели.

Публичная коммуникация между украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом быстро изменилась

Советник президента США Майк Волтц заявил о разочаровании Трампа отказом Зеленского подписать соглашение по редкоземелью.

Майкл Волц заявил о возможности урегулирования отношений между Трампом и Зеленским, несмотря на недавнюю критику.

Администрация Трампа передала Украине "улучшенную" версию соглашения о полезных ископаемых после отказа Зеленского от первого предложения. Предыдущая версия предусматривала передачу США 50% будущих минеральных ресурсов Украины.

Представители США и Украины провели долговременные переговоры по соглашению о полезных ископаемых. Издание Ахіоѕ отметило, что переговоры по полезным ископаемым в "решающем моменте".

Советник президента США Майк Волтц 21 февраля сообщил о предстоящем подписании соглашения по украинским полезным ископаемым.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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