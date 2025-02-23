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Зеленский: Украина не будет признавать долг в 500 млрд долларов

Зеленский: Украина не будет признавать долг в 500 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 8762 просмотра

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Президент Украины заявил, что страна получила от США помощи на 100 млрд долларов, а не 500 млрд. Зеленский отметил, что гранты нельзя считать долгом и отказался от соглашения с двойным возвратом средств.

Украина получила от США помощи на 100 млрд долларов, поэтому Украина не будет признавать долг в 500 млрд долларов. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время форума «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

Тем не менее 100 млрд долларов помощи от США, не 500 млрд, не 350 млрд, ни 250, ни 700. 100 млрд Украина получила и счет этой войны 320 млрд долларов (...). Я знаю, что у нас было 100 и это факт. Я не собираюсь признавать 550, кто бы что ни говорил. При всем уважении к партнерам, но я стойко стою, потому что это правдивая ситуация. Если честно даже 100 млрд я не готов фиксировать, потому что мы не должны признавать гранты, как долги. Я договаривался с Байденом, я договаривался с Конгрессом США и поддержка грантов. Грант, это не долг. Может это не нравится и это несправедливо, но это и есть соглашение, которое было раньше. То есть вопрос не в цифре, вопрос в том, что мы не признаем этот долг 

- сказал Зеленский.

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