Не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев: Зеленский о соглашении с США

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что хочет диалога с американским лидером Дональдом Трампом в контексте работы над соглашением с США, а подчеркнул, чего подписывать не будет, передает УНН.

Я просто хочу диалога с президентом Трампом. Мне кажется, что я справедлив в том, что хочу диалога. Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев - подчеркнул Зеленский.

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Президент Украины также отметил, что Украина получила 100 млрд долларов, а не 500.

"... у нас было 100 - и это факт. Я не собираются признавать 500, кто бы что ни говорил, как бы мы ни общались. Со всем уважением к партнерам, я стойко стою. Но даже 100 млрд я не готов признавать, потому что грант - это не долг. Я договаривался об этом с Байденом. Но это и есть соглашение, что это грант. Мы не признаем, что это долг", - резюмировал Зеленский.

Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно

Дополнение

Подоляк ранее заявлял, что продолжается работа над договором о редкоземельных минералах с США. Украина настаивает на справедливом распределении доходов и получении гарантий безопасности в рамках соглашения.

Источник УНН сообщал, что Украина предложила американской стороне приехать в Вашингтон для разговора о подписании соглашения и в США это обдумывают.