Не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців: Зеленський про угоду із США

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що хоче діалогу з американським лідером Дональдом Трампом в контексті роботи над угодою із США, а наголосив, чого підписувати не буде, передає УНН.

Я просто хочу діалогу з прездентом Трампом. Мені здається, що я справедливий у тому, що хочу діалогу. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців - наголосив Зеленський.

Додамо

Президент України також зауважив, що Україна отримала 100 млрд доларів, а не 500.

"... у нас було 100 - і це факт. Я не збираються визнавати 500, хто б що не говорив, як би ми не спілкувались. Зі всією повагою до партнерів, я стійко стою. Але навіть 100 млрд я не готовий визнавати, бо грант - це не борг. Я домовлявся про це з Байденом. Але це і є угода, що це грант. Ми не визнаємо, що це борг", - резюмував Зеленський.

Подоляк про угоду щодо рідкоземів: під час підписання присутність президентів обов'язкова

Доповнення

Подоляк раніше заявляв, що продовжується робота над договором про рідкоземельні мінерали з США. Україна наполягає на справедливому розподілі прибутків та отриманні гарантій безпеки в рамках угоди.

Джерело УНН повідомляло, що Україна запропонувала американській стороні приїхати у Вашингтон для розмови щодо підписання угоди і в США це обмірковують.