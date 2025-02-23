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05:23 • 7036 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121336 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182029 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146490 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138186 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117024 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107761 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102965 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141195 перегляди

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Не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців: Зеленський про угоду із США

Не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців: Зеленський про угоду із США

Київ • УНН

 • 30426 перегляди

Президент України заявив про бажання діалогу з Трампом щодо нової угоди зі США. Зеленський наголосив, що не визнає борг у 500 млрд доларів, підтверджуючи отримання лише 100 млрд у вигляді гранту.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що хоче діалогу з американським лідером Дональдом Трампом в контексті роботи над угодою із США, а наголосив, чого підписувати не буде, передає УНН.

Я просто хочу діалогу з прездентом Трампом. Мені здається, що я справедливий у тому, що хочу діалогу. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців 

- наголосив Зеленський.

Додамо

Президент України також зауважив, що Україна отримала 100 млрд доларів, а не 500.

"... у нас було 100 - і це факт. Я не збираються визнавати 500, хто б що не говорив, як би ми не спілкувались. Зі всією повагою до партнерів, я стійко стою. Але навіть 100 млрд я не готовий визнавати, бо грант - це не борг. Я домовлявся про це з Байденом. Але це і є угода, що це грант. Ми не визнаємо, що це борг", - резюмував Зеленський.

Подоляк про угоду щодо рідкоземів: під час підписання присутність президентів обов'язкова23.02.25, 14:42 • 60177 переглядiв

Доповнення

Подоляк раніше заявляв, що продовжується робота над договором про рідкоземельні мінерали з США. Україна наполягає на справедливому розподілі прибутків та отриманні гарантій безпеки в рамках угоди.

Джерело УНН повідомляло, що Україна запропонувала американській стороні приїхати у Вашингтон для розмови щодо підписання угоди і в США це обмірковують.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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