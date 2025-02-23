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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127326 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:22 • 149995 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140615 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118368 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145519 перегляди

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Єрмак та Свириденко сьогодні проведуть новий раунд переговорів зі США: що відомо

Єрмак та Свириденко сьогодні проведуть новий раунд переговорів зі США: що відомо

Київ • УНН

 • 20339 перегляди

Голова ОП Андрій Єрмак та міністерка економіки Юлія Свириденко відправляються на новий раунд переговорів з американськими партнерами. Зустрічі стосуватимуться подальшої підтримки України, економічної співпраці та безпекової допомоги.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак та перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко їдуть на наступний раунд переговорів із американськими партнерами. Про це повідомив Єрмак під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

На форумі "Україна. Рік 2025" було зауважено, що після виступу Єрмак та Свириденко вирушать на наступний раунд переговорів із США.

США не набуватимуть права власності та не обтяжуватимуть боргами - Бессент про угоду з Україною23.02.25, 00:27 • 42121 перегляд

"Так, саме наступний раунд переговорів з американськими партнерами", — підтвердив Єрмак.

Очікується, що зустрічі будуть присвячені питанням подальшої підтримки України, економічної співпраці та безпекової допомоги. Подробиці майбутніх переговорів поки не розголошуються.

США висувають жорсткіші вимоги в переглянутій угоді з Україною: ЗМІ розкрили деталі22.02.25, 18:45 • 60505 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаПолітика
yuliia-svyrydenkoЮлія Свириденко
andrii-yermakАндрій Єрмак
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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