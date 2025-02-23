Єрмак та Свириденко сьогодні проведуть новий раунд переговорів зі США: що відомо
Київ • УНН
Голова ОП Андрій Єрмак та міністерка економіки Юлія Свириденко відправляються на новий раунд переговорів з американськими партнерами. Зустрічі стосуватимуться подальшої підтримки України, економічної співпраці та безпекової допомоги.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак та перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко їдуть на наступний раунд переговорів із американськими партнерами. Про це повідомив Єрмак під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.
На форумі "Україна. Рік 2025" було зауважено, що після виступу Єрмак та Свириденко вирушать на наступний раунд переговорів із США.
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"Так, саме наступний раунд переговорів з американськими партнерами", — підтвердив Єрмак.
Очікується, що зустрічі будуть присвячені питанням подальшої підтримки України, економічної співпраці та безпекової допомоги. Подробиці майбутніх переговорів поки не розголошуються.
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