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США не набуватимуть права власності та не обтяжуватимуть боргами - Бессент про угоду з Україною

Київ • УНН

 • 42120 перегляди

Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив умови нового економічного партнерства з Україною. США інвестуватимуть без отримання права власності на активи та створення боргового тягаря для України.

США інвестуватимуть в Україну без отримання права власності на її активи та без створення нового боргового тягаря. Такий підхід має забезпечити взаємну вигоду від угоди про рідкісноземи для обох країн. Про це йдеться у статті міністра фінансів США Скотта Бессента для видання Financial Times, передає УНН.

Деталі

Міністр фінансів США зазначив, що попри те, що про економічне партнерство, яке американський президент Дональд Трамп запропонував своєму українському колезі Володимиру Зеленському, повідомлялося багато, багато чого в ньому було викривлено або просто неправдиво.

Тому я вітаю цю можливість пояснити, яку користь це партнерство принесе обом нашим країнам

- йдеться у дописі міністра.

За його словами, умови партнерства, запропоновані США передбачають, що доходи, отримані Україною від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів, спрямовуються у фонд, орієнтований на довгострокову реконструкцію та розвиток України, де США отримають економічні та управлінські права в цих майбутніх інвестиціях.

Ця структура і відносини привносять високі стандарти прозорості, підзвітності, корпоративного управління та правових рамок, необхідних для залучення надійних приватних інвестицій для подальшого зростання  України

- пише Скотт Бессент.

У статті вказано, що інноваційний підхід президента США Дональда Трампа представляє нову модель продуктивного міжнародного партнерства.

Давайте також чітко усвідомимо, чим це не є. США не набуватимуть права власності на фізичні активи в Україні. Вони також не обтяжуватимуть Україну новими боргами

- зауважив міністр.

Скотт Бессент наголосив, що такий тип економічного тиску, який застосовують інші світові гравці, не сприятиме ані американським, ані українським інтересам.

"Для того, щоб створити більшу цінність у довгостроковій перспективі, США повинні інвестувати разом з народом України, щоб обидві сторони були зацікавлені в отриманні якомога більшої вигоди", - підсумував він.

Нагадаємо

США запропонували Україні новий проєкт угоди щодо природних ресурсів, вимагаючи 50% доходів і створення фонду на $500 млрд. Зі звільнених територій частка США становитиме 66% доходів.

США хочуть отримати від України більше ресурсів, ніж надали військової допомоги - ЗМІ22.02.25, 16:50 • 52695 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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