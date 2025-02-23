США не будут приобретать права собственности и не будут обременять долгами - Бессент о соглашении с Украиной

США будут инвестировать в Украину без получения права собственности на ее активы и без создания нового долгового бремени. Такой подход должен обеспечить взаимную выгоду от соглашения о редкоземах для обеих стран. Об этом говорится в статье министра финансов США Скотта Бессента для Financial Times, передает УНН.

Детали

Министр финансов США отметил, что несмотря на то, что об экономическом партнерстве, которое американский президент Дональд Трамп предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, сообщалось много, многое в нем было искажено или просто неправдиво.

Поэтому я приветствую эту возможность объяснить, какую пользу это партнерство принесет обеим нашим странам - говорится в заметке министра.

По его словам, условия партнерства, предложенные США предусматривают, что доходы, полученные Украиной от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, направляются в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США получат экономические и управленческие права в этих будущих инвестициях.

Эта структура и отношения привносят высокие стандарты прозрачности, подотчетности, корпоративного управления и правовых рамок, необходимых для привлечения надежных частных инвестиций для дальнейшего роста Украины - пишет Скотт Бессент.

В статье указано, что инновационный подход президента США Дональда Трампа представляет новую модель продуктивного международного партнерства.

Давайте также четко осознаем, чем это не является. США не будут приобретать права собственности на физические активы в Украине. Они также не будут обременять Украину новыми долгами - отметил министр.

Скотт Бессент отметил, что такой тип экономического давления, который применяют другие мировые игроки, не будет способствовать ни американским, ни украинским интересам.

"Для того, чтобы создать большую ценность в долгосрочной перспективе, США должны инвестировать вместе с народом Украины, чтобы обе стороны были заинтересованы в получении как можно большей выгоды", - подытожил он.

Напомним

США предложили Украине новый проект соглашения по природным ресурсам, требуя 50% доходов и создание фонда на $500 млрд. С освобожденных территорий доля США составит 66% доходов.

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