США хотят получить от Украины больше ресурсов, чем предоставили военной помощи - СМИ

США в соглашении по полезным ископаемым требуют у Украины гораздо больше, чем было потрачено на оборону от России. Об этом сообщает издание CNN, передает УНН.

Детали

Как пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с переговорами, проект соглашения между США и Украиной по редкоземельным минералам и другим природным ресурсам "не тот, который принял бы президент Зеленский".

"Это странное предложение - попытаться взять от страны, которая является жертвой войны, больше, чем было потрачено на ее защиту", - сказал источник.

Издание отмечает, что США пытается получить доступ к критически важным минералам и другим ресурсам Украины в рамках более широких переговоров, направленных на прекращение войны в Украине. В свою очередь Украина настаивает на гарантиях безопасности, причем Киев не только стремится увидеть возвращение утраченных территорий, но и защитить от возможного будущего российского вторжения.

"Украинцы все еще пытаются договориться о поправках, потому что нынешний проект "не предусматривает никаких американских обязательств, тогда как ожидается, что Украина все предоставит", - добавляет источник.

Напомним

Украина передала США предложения к тексту соглашения о добыче полезных ископаемых. По предварительной информации, соглашение могут подписать госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.