Україна передала США нові пропозиції щодо угоди про корисні копалини - ЗМІ

Україна передала США пропозиції до тексту угоди про видобуток корисних копалин. За попередньою інформацією, угоду можуть підписати держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Про це повідомляє журналістка Fox News Нана Саджая, передає УНН.

Джерело, що бере участь у переговорах щодо угоди про видобуток корисних копалин, повідомило, що українська сторона внесла свої пропозиції до тексту угоди і надіслала їх американській стороні - повідомила Саджая.

Вона додала, якщо угоду все ж таки погодять, то її підпишуть держсекретар США Рубіо та міністр закордонних справ України Сибіга, проте наразі немає конкретних термінів, коли це може статися.

Нагадаємо

Видання The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела повідомляло, що угода між Україною та США щодо використання надр може бути підписана вже цієї суботи, 22 лютого.

За інформацією джерел видання, угода ще не завершена, але переговори наближаються до фінальної стадії. Наразі невідомо, коли саме документ буде підписаний, проте всі ознаки вказують на те, що це може відбутися вже в найближчі дні.

Джерела УНН повідомили, що заплановане на сьогодні підписання угоди між Україною та США щодо рідкісноземельних копалин не відбудеться через відсутність американських представників. Україна запропонувала провести переговори у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозиції США щодо корисних копалин на початку цього тижня.

Публічна комунікація між українським президентом Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом швидко змінилася

Радник президента США Майк Волтц заявив про розчарування Трампа відмовою Зеленського підписати угоду щодо рідкісноземів.

Майкл Волц заявив про можливість врегулювання відносин між Трампом і Зеленським, незважаючи на недавню критику.

Адміністрація Трампа передала Україні "покращену" версію угоди про корисні копалини після відмови Зеленського від першої пропозиції. Попередня версія передбачала передачу США 50% майбутніх мінеральних ресурсів України.

Представники США та України провели довготривалі переговори щодо угоди про корисні копалини. Видання Аxios зазначило, що перемовини стосовно корисних копалин у "вирішальному моменті".

Радник президента США Майк Волтц 21 лютого повідомив про майбутнє підписання угоди щодо українських корисних копалин.