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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина передала США новые предложения по соглашению о полезных ископаемых - СМИ

Украина передала США новые предложения по соглашению о полезных ископаемых - СМИ

Киев  •  УНН

 • 4598 просмотра

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Украинская сторона направила США свои предложения к тексту соглашения о добыче полезных ископаемых. Документ могут подписать госсекретарь США Рубио и глава МИД Украины Сибига, но конкретные сроки пока не определены.

Украина передала США предложения к тексту соглашения о добыче полезных ископаемых. По предварительной информации, соглашение могут подписать госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Об этом сообщает журналистка Fox News Нана Саджая, передает УНН.

Источник, участвующий в переговорах по соглашению о добыче полезных ископаемых, сообщил, что украинская сторона внесла свои предложения в текст соглашения и направила их американской стороне 

- сообщила Саджая.

Она добавила, если соглашение все же согласуют, то его подпишут госсекретарь США Рубио и министр иностранных дел Украины Сибига, однако пока нет конкретных сроков, когда это может произойти.

Напомним

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщало, что соглашение между Украиной и США по использованию недр может быть подписано уже в эту субботу, 22 февраля.

По информации источников издания, сделка еще не завершена, но переговоры приближаются к финальной стадии. Пока неизвестно, когда именно документ будет подписан, однако все признаки указывают на то, что это может произойти уже в ближайшие дни.

Источники УНН сообщили, что запланированное на сегодня подписание соглашения между Украиной и США по редкоземельным ископаемым не состоится из-за отсутствия американских представителей. Украина предложила провести переговоры в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложения США по полезным ископаемым в начале этой недели.

Публичная коммуникация между украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом быстро изменилась

Советник президента США Майк Волтц заявил о разочаровании Трампа отказом Зеленского подписать соглашение по редкоземелью.

Майкл Волц заявил о возможности урегулирования отношений между Трампом и Зеленским, несмотря на недавнюю критику.

Администрация Трампа передала Украине "улучшенную" версию соглашения о полезных ископаемых после отказа Зеленского от первого предложения. Предыдущая версия предусматривала передачу США 50% будущих минеральных ресурсов Украины.

Представители США и Украины провели долговременные переговоры по соглашению о полезных ископаемых. Издание Ахіоѕ отметило, что переговоры по полезным ископаемым в "решающем моменте".

Советник президента США Майк Волтц 21 февраля сообщил о предстоящем подписании соглашения по украинским полезным ископаемым.

Павел Башинский

Павел Башинский

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