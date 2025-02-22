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США хочуть отримати від України більше ресурсів, ніж надали військової допомоги - ЗМІ

Київ • УНН

 • 52695 перегляди

США намагаються отримати доступ до критично важливих мінералів України в рамках переговорів щодо припинення війни. Проект угоди не передбачає американських зобов'язань, але вимагає від України надання всіх ресурсів.

США в угоді щодо корисних копалин вимагають в України набагато більше, ніж було витрачено на оборону від росії. Про це повідомляє видання CNN, передає УНН.

Деталі

Як пише видання з посиланням на джерело, знайомого з переговорами, проект угоди між США та Україною щодо рідкоземельних мінералів та інших природних ресурсів "не той, який прийняв би президент Зеленський".

"Це дивна пропозиція - спробувати взяти від країни, яка є жертвою війни, більше, ніж було витрачено на її захист", - сказало джерело.

Видання наголошує, що США намагається отримати доступ до критично важливих мінералів та інших ресурсів України в рамках ширших переговорів, спрямованих на припинення війни в Україні. У свою чергу Україна наполягає на гарантіях безпеки, причому Київ не лише прагне побачити повернення втрачених територій, але й захистити від можливого майбутнього російського вторгнення.

"Українці все ще намагаються домовитися про поправки, тому що нинішній проект "не передбачає жодних американських зобов’язань, тоді як очікується, що Україна все надасть", - додає джерело.

Нагадаємо

Україна передала США пропозиції до тексту угоди про видобуток корисних копалин. За попередньою інформацією, угоду можуть підписати держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Павло Башинський

Павло Башинський

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