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Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ермак и Свириденко сегодня проведут новый раунд переговоров с США: что известно

Ермак и Свириденко сегодня проведут новый раунд переговоров с США: что известно

Киев  •  УНН

 • 3899 просмотра

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Глава ОП Андрей Ермак и министр экономики Юлия Свириденко отправляются на новый раунд переговоров с американскими партнерами. Встречи будут касаться дальнейшей поддержки Украины, экономического сотрудничества и помощи в сфере безопасности.

Глава Офиса президента Андрей Ермак и первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко едут на следующий раунд переговоров с американскими партнерами. Об этом сообщил Ермак во время выступления на форуме «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

На форуме «Украина. Год 2025» было отмечено, что после выступления Ермак и Свириденко отправятся на следующий раунд переговоров с США.

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«Да, именно следующий раунд переговоров с американскими партнерами», - подтвердил Ермак.

Ожидается, что встречи будут посвящены вопросам дальнейшей поддержки Украины, экономического сотрудничества и помощи в сфере безопасности. Подробности предстоящих переговоров пока не разглашаются.

США выдвигают более жесткие требования в пересмотренном соглашении с Украиной: СМИ раскрыли детали22.02.25, 18:45 • 53177 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономикаполитика
yuliia-svyrydenkoЮлия Свириденко
andrii-yermakАндрей Ермак
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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