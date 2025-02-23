Ермак и Свириденко сегодня проведут новый раунд переговоров с США: что известно

Глава Офиса президента Андрей Ермак и первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко едут на следующий раунд переговоров с американскими партнерами. Об этом сообщил Ермак во время выступления на форуме «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

На форуме «Украина. Год 2025» было отмечено, что после выступления Ермак и Свириденко отправятся на следующий раунд переговоров с США.

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«Да, именно следующий раунд переговоров с американскими партнерами», - подтвердил Ермак.

Ожидается, что встречи будут посвящены вопросам дальнейшей поддержки Украины, экономического сотрудничества и помощи в сфере безопасности. Подробности предстоящих переговоров пока не разглашаются.

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