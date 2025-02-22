США выдвигают более жесткие требования в пересмотренном соглашении с Украиной: СМИ раскрыли детали

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Киев  •  УНН

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США предложили Украине новый проект соглашения по природным ресурсам, требуя 50% доходов и создание фонда на $500 млрд. С освобожденных территорий доля США составит 66% доходов.

В проект соглашения между Украиной и США включены доходы от территорий, которые сейчас под контролем рф. В случае их возвращения Киевом доля поступлений оттуда в фонд составит 66%, передает УНН со ссылкой на The  New York Times.

Детали

Как пишет издание, Украина в субботу серьезно рассматривала пересмотренное американское предложение по своим обширным природным ресурсам, которое содержит практически те же положения, которые Киев ранее отверг как слишком обременительные, согласно проекту документа нового предложения. Некоторые из условий кажутся даже более жесткими, чем в предыдущем проекте.

Хотя Украина не завершила сделку по состоянию на субботу днем, ее согласие с условиями будет означать капитуляцию перед требованиями Америки после недели интенсивного давления со стороны президента Трампа. Американский президент рассматривает доступ к обширным минеральным богатствам Украины как необходимую компенсацию за миллиарды, которые Соединенные Штаты предоставили Киеву для его войны против россии.

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СМИ пишет, что сделка может лишить Украину средств, которые сейчас в основном инвестируются в военную и оборонную промышленность страны и которые могли бы помочь восстановить страну после окончания войны.

Условия нового предложения, датированного 21 февраля и рассмотренного The New York Times, призывают Украину отказаться от половины своих доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также доходов от портов и другой инфраструктуры.

Аналогичное требование было выдвинуто в предыдущей версии соглашения, датированной 14 февраля и рассмотренной The Times. Четыре нынешних и бывших украинских чиновника и украинский бизнесмен, которым были описаны условия нового предложения, подтвердили, что требование осталось неизменным.

Украина выдвигала перспективу партнерства с Соединенными Штатами по своим ценным природным ресурсам, чтобы убедить Трампа предоставить дополнительную поддержку ее военным усилиям, а также гарантии от будущей российской агрессии в случае заключения мирного соглашения.

СМИ указывает, что новый документ не содержит ни того, ни другого. В частности, президент Владимир Зеленский добивался гарантий безопасности для Украины, условие, которое отсутствовало в первом проекте соглашения, представленном ему на прошлой неделе, что побудило его отказаться подписывать соглашение.

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"В новом документе говорится, что доходы будут направлены в фонд, в котором Соединенные Штаты имеют 100-процентный финансовый интерес, и что Украина должна вносить в фонд взносы, пока он не достигнет 500 миллиардов долларов — суммы, которую Трамп потребовал от охваченной войной страны в обмен на американскую помощь. Эта сумма, более чем в два раза превышающая объемы производства Украины до войны, не упоминалась в предыдущей версии соглашения. Неясно, запрашивает ли Трамп эту сумму в обмен на прошлую американскую военную и финансовую помощь или она также будет применяться к будущей поддержке", - сказано в статье.

Кроме того, в пересмотренном предложении говорится, что Соединенные Штаты могут реинвестировать часть доходов в послевоенное восстановление Украины, в том числе путем инвестирования в развитие недр и инфраструктуры страны.

"Новый проект соглашения также включает положения о доходах с территорий, в настоящее время оккупированных россией, в случае их освобождения: доля доходов от ресурсов, поступающих в фонд с освобожденных территорий, составит 66 процентов. В настоящее время россия оккупирует около пятой части территории Украины, включая значительные части богатого ресурсами региона Донбасс", - сказано в материале.

Добавим

По информации The New York Times, сделка потенциально может быть завершена до конца дня в субботу, но ее также можно отложить, учитывая предыдущее несогласие Зеленского с ее условиями.

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Кейт Келлог, специальный представитель Трампа на Украине и в россии, посетил Киев со среды по пятницу и обсудил новое предложение с Зеленским.

Потенциальная сделка по ресурсам Украины стала основным предметом спора в стремительно ухудшающихся отношениях между Зеленским и Трампом. Их взаимодействие стало резким на прошлой неделе, когда американский президент напал на г-на Зеленского в очень личных выражениях, назвав его "неизбранным диктатором".

Украинский президент, в свою очередь, сказал, что Трамп живет в "дезинформационной паутине" после того, как Трамп ложно заявил, что Украина начала войну против россии.

Двое из людей, которым описали новое предложение, сказали, что одним из немногих изменений, внесенных Соединенными Штатами, которые могли бы удовлетворить Украину, было исключение пункта, помещающего сделку под юрисдикцию суда Нью-Йорка. Это положение вызвало обеспокоенность у украинской стороны, поскольку оно могло ослабить правовое положение Украины в случае спора.

США хотят получить от Украины больше ресурсов, чем предоставили военной помощи - СМИ22.02.2025, 17:50 • 13261 просмотр

По данным Кильского института мировой экономики, исследовательской организации в Германии, США выделили 119 миллиардов долларов на помощь Украине.

Администрация Трампа предположила, что само присутствие американских экономических интересов в Украине станет гарантией безопасности для Киева. В последние дни главные члены кабинета министров США оказывали давление на Зеленского, чтобы он подписал соглашение.

"Президент Зеленский собирается подписать это соглашение, и вы увидите это в ближайшей перспективе", — заявил в пятницу советник по национальной безопасности США Майк Уолц. "И это хорошо для Украины. Что может быть лучше для Украины, чем экономическое партнерство с Соединенными Штатами?"

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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