Украина с 24 февраля начнет работать над подписанием соглашения с США - Стефанчук

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что украинское правительство начнет серьезную работу с начала следующей недели, чтобы заключить соглашение о полезных ископаемых и гарантиях безопасности с администрацией президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на NHK.

Стефанчук сказал журналистам, что Зеленский предложил Соединенным Штатам совместно разрабатывать полезные ископаемые Украины в рамках своего "плана победы" в сентябре прошлого года.

Глава ВР сказал, что после встречи Зеленского со специальным представителем США по Украине Кейтом Келлоггом украинское правительство с понедельника начнет работать над подписанием соглашения с Соединенными Штатами.

Он сказал, что Украина готова работать с партнерами по полезным ископаемым страны, но хочет получить конкретные гарантии безопасности, указывающие на то, что права и интересы должны сопровождаться ими.

Стефанчук сказал, что его страна намерена вести конструктивные дискуссии и что она стремится провести саммит с Соединенными Штатами как можно скорее.

Что касается комментария Трампа о том, что Украине необходимо провести президентские выборы, Стефанчук сказал, что законы Украины четко гласят, что выборы не могут проводиться во время военного положения.

Он сказал, что будет невозможно провести честные выборы, пока продолжается вторжение россии, поскольку военные не смогут участвовать.

Стефанчук сказал, что для прекращения войны россии необходимо не только вывести войска с территории Украины и вернуть ее земли, но и привлечь ее к ответственности и выплатить репарации всем пострадавшим во время войны.

Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым сегодня подписано не будет - источник

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложения США по полезным ископаемым в начале этой недели.

Публичная коммуникация между украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом быстро изменилась

Советник президента США Майк Волтц заявил о разочаровании Трампа отказом Зеленского подписать соглашение по редкоземелью.

Майкл Волц заявил о возможности урегулирования отношений между Трампом и Зеленским, несмотря на недавнюю критику.

Администрация Трампа передала Украине "улучшенную" версию соглашения о полезных ископаемых после отказа Зеленского от первого предложения. Предыдущая версия предусматривала передачу США 50% будущих минеральных ресурсов Украины.

Представители США и Украины провели долговременные переговоры по соглашению о полезных ископаемых. Издание Ахіоѕ отметило, что переговоры по полезным ископаемым в "решающем моменте".

Советник президента США Майк Волтц 21 февраля сообщил о предстоящем подписании соглашения по украинским полезным ископаемым.