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Британский премьер просит США защитить будущих миротворцев в Украине - FT

Британский премьер просит США защитить будущих миротворцев в Украине - FT

Киев  •  УНН

 • 9044 просмотра

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Кир Стармер призвал США предоставить поддержку безопасности европейским миротворцам, которые прибудут в Украину. Британский премьер подчеркнул важность американской поддержки, несмотря на предыдущие заявления Трампа.

Урегулирование в российско-украинской войне также зависит от военного прикрытия США, заявил британский премьер.

Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал США к гарантиям безопасности для Украины: чиновник призвал предоставить «поддержку» будущим европейским миротворцам в Украине.

Британский премьер-министр настаивает на этом, несмотря на то, что Трамп ранее заявил, что «не собирается давать гарантии безопасности, превышающие очень много».

Стармер скажет Трампу в Вашингтоне, что, хотя Великобритания будет играть ключевую роль в усилении военного потенциала Европы, «поддержка» США жизненно важна, пишет FT.

Напомним,

Президент Украины планирует посетить США, после чего сразу отправится в Лондон. В британской столице запланирована встреча с европейскими коллегами у Кира Стармера.

Трамп назвал «странным» вопрос о возможном участии США в восстановлении Украины25.02.25, 00:11 • 36480 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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