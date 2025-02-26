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Актуальне
Зеленський після США планує відвідати Лондон

Зеленський після США планує відвідати Лондон

Київ  •  УНН

 • 23190 перегляди

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Президент України планує відвідати США, після чого одразу вирушить до Лондона. У британській столиці заплановано зустріч з європейськими колегами у Кіра Стармера.

Президент України Володимир Зеленський після візиту в США планує вирушити до Лондона на зустріч з європейськими колегами. Про це це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 26 лютого, передає УНН.

Деталі

Після США, якщо я поїду, подивимось, то я планую вирушити до Лондона одразу після цього, і ми зустрінемося з європейцями у Кіра Стармера

– сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США пропонували українській стороні візит до Вашингтона, і наразі офіси президентів двох країн працюють над цим питанням.

Зеленський про візит до США: нам запропонували, але необхідно розуміти, який формат зустрічі та коли26.02.25, 16:08 • 19132 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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