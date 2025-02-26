Зеленський після США планує відвідати Лондон
Київ • УНН
Президент України планує відвідати США, після чого одразу вирушить до Лондона. У британській столиці заплановано зустріч з європейськими колегами у Кіра Стармера.
Президент України Володимир Зеленський після візиту в США планує вирушити до Лондона на зустріч з європейськими колегами. Про це це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 26 лютого, передає УНН.
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Після США, якщо я поїду, подивимось, то я планую вирушити до Лондона одразу після цього, і ми зустрінемося з європейцями у Кіра Стармера
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США пропонували українській стороні візит до Вашингтона, і наразі офіси президентів двох країн працюють над цим питанням.
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