Зеленський про візит до США: нам запропонували, але необхідно розуміти, який формат зустрічі та коли

ukenru
Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 9535 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 53657 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

Ексклюзив
Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 96375 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
27 лютого, 13:15 • 117078 перегляди

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Ексклюзив
“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107891 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

Ексклюзив
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
27 лютого, 09:18 • 151388 перегляди

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120497 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136068 перегляди

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
26 лютого, 17:44 • 134035 перегляди

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль

Ексклюзив
Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру
26 лютого, 16:41 • 127733 перегляди

Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США не можуть дозволити росії стати “молодшим партнером” Китаю - Рубіо

США не можуть дозволити росії стати “молодшим партнером” Китаю - Рубіо

27 лютого, 12:01 • 22327 перегляди
Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

27 лютого, 12:06 • 47434 перегляди
Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

27 лютого, 12:25 • 28938 перегляди
Соцмережа Х поширює фейк нібито від New York Post для дискредитації Зеленського - ЦПД

Соцмережа Х поширює фейк нібито від New York Post для дискредитації Зеленського - ЦПД

27 лютого, 12:59 • 22165 перегляди
Папа Римський спростував чутки про свій критичний стан та відставку

Папа Римський спростував чутки про свій критичний стан та відставку

27 лютого, 15:36 • 23616 перегляди
Публікації
Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

27 лютого, 13:15 • 117073 перегляди
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 121634 перегляди
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
Ексклюзив

27 лютого, 09:18 • 151385 перегляди
МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО

МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО
Ексклюзив

26 лютого, 11:28 • 194157 перегляди
Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

26 лютого, 10:54 • 194479 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

26 лютого, 17:09 • 124115 перегляди
Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

26 лютого, 15:18 • 126275 перегляди
Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

26 лютого, 08:37 • 155894 перегляди
Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

25 лютого, 14:34 • 136275 перегляди
Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

25 лютого, 12:49 • 143737 перегляди
Актуальне
Зеленський про візит до США: нам запропонували, але необхідно розуміти, який формат зустрічі та коли

Зеленський про візит до США: нам запропонували, але необхідно розуміти, який формат зустрічі та коли

Київ  •  УНН

 • 19132 перегляди

Read in English

США запропонували Зеленському відвідати Вашингтон, офіси президентів працюють над форматом зустрічі. Попередньо візит може відбутися 28 лютого 2025 року для обговорення угоди про корисні копалини.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США пропонували українській стороні візит до Вашингтона, і наразі офіси президентів двох країн працюють над цим питанням. Про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 26 лютого, передає УНН.

Щодо візиту. Візит нам запропонували, так. Але я хочу отримати… офіси працюють над цим, який формат, коли. Там робоча є дата. Те, що сказав президент США, - п’ятниця. Ну, офіси на зв’язку. У мене важливе питання. Я дуже хочу візиту, тому що для мене важливе питання… президенту відкрити угодою кроки вперед, а для мене важливо почути, що допомога… ось ми тут, що допомога США не буде зупинена

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Reuters повідомляв, що у пʼятницю, 28 лютого 2025 року, президент України Володимир Зеленський планує поїхати до Вашингтона для зустрітися з президентом США Дональдом Трампом після того, як країни погодили проєкт угоди про видобуток корисних копалин.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що "чув" про можливий візит Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Він також сказав, що "не проти такого візиту".

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами