Зеленський про візит до США: нам запропонували, але необхідно розуміти, який формат зустрічі та коли
Київ • УНН
США запропонували Зеленському відвідати Вашингтон, офіси президентів працюють над форматом зустрічі. Попередньо візит може відбутися 28 лютого 2025 року для обговорення угоди про корисні копалини.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США пропонували українській стороні візит до Вашингтона, і наразі офіси президентів двох країн працюють над цим питанням. Про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 26 лютого, передає УНН.
Щодо візиту. Візит нам запропонували, так. Але я хочу отримати… офіси працюють над цим, який формат, коли. Там робоча є дата. Те, що сказав президент США, - п’ятниця. Ну, офіси на зв’язку. У мене важливе питання. Я дуже хочу візиту, тому що для мене важливе питання… президенту відкрити угодою кроки вперед, а для мене важливо почути, що допомога… ось ми тут, що допомога США не буде зупинена
Нагадаємо
Reuters повідомляв, що у пʼятницю, 28 лютого 2025 року, президент України Володимир Зеленський планує поїхати до Вашингтона для зустрітися з президентом США Дональдом Трампом після того, як країни погодили проєкт угоди про видобуток корисних копалин.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що "чув" про можливий візит Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Він також сказав, що "не проти такого візиту".