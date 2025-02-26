Зеленський про візит до США: нам запропонували, але необхідно розуміти, який формат зустрічі та коли

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США пропонували українській стороні візит до Вашингтона, і наразі офіси президентів двох країн працюють над цим питанням. Про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 26 лютого, передає УНН.

Щодо візиту. Візит нам запропонували, так. Але я хочу отримати… офіси працюють над цим, який формат, коли. Там робоча є дата. Те, що сказав президент США, - п’ятниця. Ну, офіси на зв’язку. У мене важливе питання. Я дуже хочу візиту, тому що для мене важливе питання… президенту відкрити угодою кроки вперед, а для мене важливо почути, що допомога… ось ми тут, що допомога США не буде зупинена