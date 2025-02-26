Зеленский о визите в США: нам предложили, но необходимо понимать, какой формат встречи и когда

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США предлагали украинской стороне визит в Вашингтон, и сейчас офисы президентов двух стран работают над этим вопросом. Об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами 26 февраля, передает УНН.

Что касается визита. Визит нам предложили, да. Но я хочу получить... офисы работают над этим, какой формат, когда. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США, - пятница. Ну, офисы на связи. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита, потому что для меня важный вопрос... президенту открыть соглашением шаги вперед, а для меня важно услышать, что помощь... вот мы здесь, что помощь США не будет остановлена - сказал Зеленский.

Напомним

Reuters сообщал, что в пятницу, 28 февраля 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский планирует поехать в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом после того, как страны согласовали проект соглашения о добыче полезных ископаемых.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что "слышал" о возможном визите Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Он также сказал, что "не против такого визита".