Зеленский о визите в США: нам предложили, но необходимо понимать, какой формат встречи и когда
Киев • УНН
США предложили Зеленскому посетить Вашингтон, офисы президентов работают над форматом встречи. Предварительно визит может состояться 28 февраля 2025 года для обсуждения соглашения о полезных ископаемых.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США предлагали украинской стороне визит в Вашингтон, и сейчас офисы президентов двух стран работают над этим вопросом. Об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами 26 февраля, передает УНН.
Что касается визита. Визит нам предложили, да. Но я хочу получить... офисы работают над этим, какой формат, когда. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США, - пятница. Ну, офисы на связи. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита, потому что для меня важный вопрос... президенту открыть соглашением шаги вперед, а для меня важно услышать, что помощь... вот мы здесь, что помощь США не будет остановлена
Напомним
Reuters сообщал, что в пятницу, 28 февраля 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский планирует поехать в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом после того, как страны согласовали проект соглашения о добыче полезных ископаемых.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что "слышал" о возможном визите Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Он также сказал, что "не против такого визита".