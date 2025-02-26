Зеленский после США планирует посетить Лондон после США

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в США планирует отправиться в Лондон на встречу с европейскими коллегами. Об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами 26 февраля, передает УНН.

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После США, если я поеду, посмотрим, то я планирую отправиться в Лондон сразу после этого, и мы встретимся с европейцами у Кира Стармера