Зеленский после США планирует посетить Лондон после США
Киев • УНН
Президент Украины планирует посетить США, после чего сразу отправится в Лондон. В британской столице запланирована встреча с европейскими коллегами у Кира Стармера.
Президент Украины Владимир Зеленский после визита в США планирует отправиться в Лондон на встречу с европейскими коллегами. Об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами 26 февраля, передает УНН.
Детали
После США, если я поеду, посмотрим, то я планирую отправиться в Лондон сразу после этого, и мы встретимся с европейцами у Кира Стармера
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США предлагали украинской стороне визит в Вашингтон, и сейчас офисы президентов двух стран работают над этим вопросом.
Зеленский о визите в США: нам предложили, но необходимо понимать, какой формат встречи и когда26.02.25, 16:08 • 6251 просмотр