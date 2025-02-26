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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский после США планирует посетить Лондон после США

Зеленский после США планирует посетить Лондон после США

Киев  •  УНН

 • 4071 просмотра

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Президент Украины планирует посетить США, после чего сразу отправится в Лондон. В британской столице запланирована встреча с европейскими коллегами у Кира Стармера.

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в США планирует отправиться в Лондон на встречу с европейскими коллегами. Об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами 26 февраля, передает УНН.

Детали

После США, если я поеду, посмотрим, то я планирую отправиться в Лондон сразу после этого, и мы встретимся с европейцами у Кира Стармера

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США предлагали украинской стороне визит в Вашингтон, и сейчас офисы президентов двух стран работают над этим вопросом.

Зеленский о визите в США: нам предложили, но необходимо понимать, какой формат встречи и когда26.02.25, 16:08 • 6251 просмотр

Павел Башинский

Павел Башинский

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