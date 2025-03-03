Пропагандисты рф распространяют очередной фейк о «биолаборатории в Украине» - ЦПД

Российские пропагандистские ресурсы снова распространили вымышленную историю о «насильственных медицинских экспериментах над детьми» в оккупированном Лисичанске. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Вражеские ресурсы распространяют новости, что якобы в оккупированном Лисичанске найдены доказательства «насильственных медицинских экспериментов над детьми» в детском доме. Вроде бы найден список детей, «которым кололи неизвестные вакцины, привезенные иностранными медиками,

Отмечается, что эти публикации пропагандистов, как и все предыдущие о «биологических лабораториях» и «нечеловеческих пытках в медучреждениях», являются полностью вымышленными и не содержат никаких намеков на наличие доказательств.

Несмотря на то, что фейки о «биологических лабораториях» уже давно стали мемом, который подчеркивает нелепость и примитивность российской пропаганды, ресурсы рф регулярно возвращаются к ним. Так кремль пытается, спекулируя на страхах людей, оправдывать войну против Украины и дискредитировать украинскую власть,