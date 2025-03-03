Пропагандисты рф распространяют очередной фейк о «биолаборатории в Украине» - ЦПД
Киев • УНН
российские пропагандисты распространяют ложную информацию о «медицинских экспериментах над детьми» в Лисичанске. ЦПД опровергает эти заявления и объясняет, что это очередная попытка рф оправдать войну против Украины.
Российские пропагандистские ресурсы снова распространили вымышленную историю о «насильственных медицинских экспериментах над детьми» в оккупированном Лисичанске. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
Вражеские ресурсы распространяют новости, что якобы в оккупированном Лисичанске найдены доказательства «насильственных медицинских экспериментов над детьми» в детском доме. Вроде бы найден список детей, «которым кололи неизвестные вакцины, привезенные иностранными медиками,
Отмечается, что эти публикации пропагандистов, как и все предыдущие о «биологических лабораториях» и «нечеловеческих пытках в медучреждениях», являются полностью вымышленными и не содержат никаких намеков на наличие доказательств.
Несмотря на то, что фейки о «биологических лабораториях» уже давно стали мемом, который подчеркивает нелепость и примитивность российской пропаганды, ресурсы рф регулярно возвращаются к ним. Так кремль пытается, спекулируя на страхах людей, оправдывать войну против Украины и дискредитировать украинскую власть,
россия использует прекращение огня для подготовки новой агрессии - ЦПД27.02.25, 17:14 • 23409 просмотров