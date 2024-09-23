Забіги з перешкодами "Kordon Race" пройшли у Львові: зібрали кошти для інклюзивного спортивного майданчика.

ukenru
10:16 • 34467 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 73596 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 132354 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 175951 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 254072 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 164405 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141453 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128126 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 193288 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77389 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 119379 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 55619 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 89320 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 65642 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 51703 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 119379 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 254057 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 193280 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 223921 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 554420 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 2591 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 12594 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 18243 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 24171 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 35376 перегляди
Актуальне
Забіги з перешкодами "Kordon Race" пройшли у Львові: зібрали кошти для інклюзивного спортивного майданчика

Забіги з перешкодами "Kordon Race" пройшли у Львові: зібрали кошти для інклюзивного спортивного майданчика

Київ • УНН

 • 42799 перегляди

Забіги з перешкодами "Kordon Race" пройшли у Львові: зібрали кошти для інклюзивного спортивного майданчика.

Інклюзивні забіги зі смугою перешкод "Kordon Race" пройшли у Львові за підтримки програми реінтеграції військових та ветеранів "МХП Поруч". Зібрали кошти для інклюзивного спортивного майданчика. 

Понад 300 гостей та більш як 200 учасників, серед яких військові, ветерани, спортсмени-любителі та професіонали, відвідали "Kordon Race", щоб випробувати свої сили у захоплюючих забігах із перешкодами, а також взяти участь у майстеркласах з мінної безпеки та тактичної медицини. 

Ветеран Євгеній Руденко із Канева на Черкащині теж взяв участь у "Kordon Race". Він був серед тих, хто став на захист України від російської навали. У квітні 2014 року в складі 80-ї Львівської десантно-штурмової бригади звільняв Слов'янськ і Краматорськ на Донеччині. Тримав оборону на Луганському напрямку – в Лисичанську, Щасті, Станиці Луганській. Після важкого поранення втратив праву руку. Пройшов тривале лікування й саме заняття спортом сприяли кращій реабілітації.

Я регулярно займаюсь спортом, відвідую тренажерний зал. Цьогоріч я вже брав участь у змаганнях "Звитяга Нескорених", які проходили у Черкасах за підтримки програми "МХП Поруч". Тепер ось ще з’явилась нагода поїхати до Львова. За час служби в армії часто доводилось долати смугу перешкод, тому це для мене не було щось нове, але звичайно я готувався. Я долав дистанцію Special, оскільки у мене є інвалідність.

Image

Євгеній Руденко

Ветеран Олександр Мафтіор отримав поранення під час контрнаступу на південному напрямку, наступив на протипіхотну міну. Після лікування та протезування повернувся до роботи на Вінницьку птахофабрику. Каже, що раніше не брав участі в подібних змаганнях. 

Дуже важливо, щоб цивільні та військові спілкувались між собою, і цей захід – чудовий майданчик для цього. Оскільки спілкування – це певна психологічна підтримка, яка сьогодні особливо важлива для ветеранів. Я вирішив приїхати на змагання, щоб познайомитись з новими людьми, розширити коло спілкування. Також цікаво було спробувати свої сили, хоча у мене і не спортивний протез, але все рівно вирішив взяти участь.

Image

Олександр Мафтіор

Організатори підготували 6 трас для забігів із перешкодами, які були складені для учасників із різним ступенем підготовки. Під час заходу збирали кошти на облаштування інклюзивного спортивного майданчика.

Павло Мороз, директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП, зазначив:

Kordon Race - важливий захід, який підтримуємо в межах комплексної програми реінтеграції військових та ветеранів "МХП Поруч". Для нас надзвичайно почесною є взаємодія з військовими та ветеранами Державної прикордонної служби України. Прикордонники несуть службу там, де розпочинається держава. Вони першими прийняли бій і у 2014-му, і 24 лютого 2022-го. Вони повсякчас - на варті української державності й свободи кожного громадянина. Досвід українців у сучасній війні вже довів, що перевагу мають відважні, сильні духом і розумом. Саме такими є учасники сьогоднішніх змагань, саме це є визначальними рисами незламних українських воїнів.

Image

Павло Мороз

Директорка підприємства "Захід-Агро" Західного Хабу МХП Тетяна Валанчюс додає:

Учасники, які зібралися на цей захід – це ті, хто готовий до викликів, хто демонструє силу духу і готовий долати будь-які перешкоди на шляху. Адже Kordon Race - це не лише про біг, а й про подолання перешкод. У межах програми "МХП Поруч" ми створюємо можливості для того, щоб об’єднувати наших людей навколо таких важливих зборів як інклюзивний майданчик та підтримки наших військових, створення адаптивних клубів, ветеранських просторів та багато інших важливих на сьогодні проєктів.

Image

Тетяна Валанчюс

Петро Жовнич, заступник начальника Львівського військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України, поділився ідеєю та історією підготовки цього заходу:

Проект "Kordon Race" має за мету зробити змагання цікавим та водночас вийти за межі звичних спортивних змагань, забезпечити максимальне заглиблення та знайомство цивільних з мілітарістичною тематикою. Сьогодні кожен має бути обізнаний з основами тактичної медицини, знати основні правила поводження з вибуховими пристроями, бути готовим до дій в складних і нестандартних ситуаціях. 

Image

Петро Жовнич

Переможців визначали в індивідуальних та командних змаганнях. Також для учасників та глядачів були доступні майстер-класи з тактичної медицини та мінної безпеки, заняття на VR тренажері та зустріч з кінологами. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
luhanska-oblastЛуганська область
derzhavna-prykordonna-sluzhba-ukrainyДержавна прикордонна служба України
kanivКанів
prat-mkhpПрАТ МХП
lysychanskЛисичанськ
ukrainaУкраїна
kramatorskКраматорськ
vinnytsiaВінниця
cherkasyЧеркаси
lvivЛьвів

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,378.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.10
Золото
$3,053.79
Ethereum
$2,070.17