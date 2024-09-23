Забіги з перешкодами "Kordon Race" пройшли у Львові: зібрали кошти для інклюзивного спортивного майданчика.

Інклюзивні забіги зі смугою перешкод "Kordon Race" пройшли у Львові за підтримки програми реінтеграції військових та ветеранів "МХП Поруч". Зібрали кошти для інклюзивного спортивного майданчика.

Понад 300 гостей та більш як 200 учасників, серед яких військові, ветерани, спортсмени-любителі та професіонали, відвідали "Kordon Race", щоб випробувати свої сили у захоплюючих забігах із перешкодами, а також взяти участь у майстеркласах з мінної безпеки та тактичної медицини.

Ветеран Євгеній Руденко із Канева на Черкащині теж взяв участь у "Kordon Race". Він був серед тих, хто став на захист України від російської навали. У квітні 2014 року в складі 80-ї Львівської десантно-штурмової бригади звільняв Слов'янськ і Краматорськ на Донеччині. Тримав оборону на Луганському напрямку – в Лисичанську, Щасті, Станиці Луганській. Після важкого поранення втратив праву руку. Пройшов тривале лікування й саме заняття спортом сприяли кращій реабілітації.

Я регулярно займаюсь спортом, відвідую тренажерний зал. Цьогоріч я вже брав участь у змаганнях "Звитяга Нескорених", які проходили у Черкасах за підтримки програми "МХП Поруч". Тепер ось ще з’явилась нагода поїхати до Львова. За час служби в армії часто доводилось долати смугу перешкод, тому це для мене не було щось нове, але звичайно я готувався. Я долав дистанцію Special, оскільки у мене є інвалідність.

Євгеній Руденко

Ветеран Олександр Мафтіор отримав поранення під час контрнаступу на південному напрямку, наступив на протипіхотну міну. Після лікування та протезування повернувся до роботи на Вінницьку птахофабрику. Каже, що раніше не брав участі в подібних змаганнях.

Дуже важливо, щоб цивільні та військові спілкувались між собою, і цей захід – чудовий майданчик для цього. Оскільки спілкування – це певна психологічна підтримка, яка сьогодні особливо важлива для ветеранів. Я вирішив приїхати на змагання, щоб познайомитись з новими людьми, розширити коло спілкування. Також цікаво було спробувати свої сили, хоча у мене і не спортивний протез, але все рівно вирішив взяти участь.

Олександр Мафтіор

Організатори підготували 6 трас для забігів із перешкодами, які були складені для учасників із різним ступенем підготовки. Під час заходу збирали кошти на облаштування інклюзивного спортивного майданчика.

Павло Мороз, директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП, зазначив:

Kordon Race - важливий захід, який підтримуємо в межах комплексної програми реінтеграції військових та ветеранів "МХП Поруч". Для нас надзвичайно почесною є взаємодія з військовими та ветеранами Державної прикордонної служби України. Прикордонники несуть службу там, де розпочинається держава. Вони першими прийняли бій і у 2014-му, і 24 лютого 2022-го. Вони повсякчас - на варті української державності й свободи кожного громадянина. Досвід українців у сучасній війні вже довів, що перевагу мають відважні, сильні духом і розумом. Саме такими є учасники сьогоднішніх змагань, саме це є визначальними рисами незламних українських воїнів.

Павло Мороз

Директорка підприємства "Захід-Агро" Західного Хабу МХП Тетяна Валанчюс додає:

Учасники, які зібралися на цей захід – це ті, хто готовий до викликів, хто демонструє силу духу і готовий долати будь-які перешкоди на шляху. Адже Kordon Race - це не лише про біг, а й про подолання перешкод. У межах програми "МХП Поруч" ми створюємо можливості для того, щоб об’єднувати наших людей навколо таких важливих зборів як інклюзивний майданчик та підтримки наших військових, створення адаптивних клубів, ветеранських просторів та багато інших важливих на сьогодні проєктів.

Тетяна Валанчюс

Петро Жовнич, заступник начальника Львівського військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України, поділився ідеєю та історією підготовки цього заходу:

Проект "Kordon Race" має за мету зробити змагання цікавим та водночас вийти за межі звичних спортивних змагань, забезпечити максимальне заглиблення та знайомство цивільних з мілітарістичною тематикою. Сьогодні кожен має бути обізнаний з основами тактичної медицини, знати основні правила поводження з вибуховими пристроями, бути готовим до дій в складних і нестандартних ситуаціях.

Петро Жовнич

Переможців визначали в індивідуальних та командних змаганнях. Також для учасників та глядачів були доступні майстер-класи з тактичної медицини та мінної безпеки, заняття на VR тренажері та зустріч з кінологами.