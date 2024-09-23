Забеги с препятствиями "Kordon Race" прошли во Львове: собрали средства для инклюзивной спортивной площадки.

Инклюзивные забеги с полосой препятствий "Kordon Race" прошли во Львове при поддержке программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч". Собрали средства для инклюзивной спортивной площадки.

Более 300 гостей и более 200 участников, среди которых военные, ветераны, спортсмены-любители и профессионалы, посетили "Kordon Race", чтобы испытать свои силы в захватывающих забегах с препятствиями, а также принять участие в мастер-классах по минной безопасности и тактической медицине.

Ветеран Евгений Руденко из Канева Черкасской области тоже принял участие в "Kordon Race". Он был среди тех, кто стал на защиту Украины от российского нашествия. В апреле 2014 года в составе 80-й Львовской десантно-штурмовой бригады освобождал Славянск и Краматорск в Донецкой области. Держал оборону на Луганском направлении - в Лисичанске, Счастье, Станице Луганской. После тяжелого ранения потерял правую руку. Прошел длительное лечение и именно занятия спортом способствовали лучшей реабилитации.

Я регулярно занимаюсь спортом, посещаю тренажерный зал. В этом году я уже участвовал в соревнованиях "Звитяга Нескорених", которые проходили в Черкассах при поддержке программы "МХП Поруч". Теперь вот еще появилась возможность поехать во Львов. За время службы в армии часто приходилось преодолевать полосу препятствий, поэтому это для меня не было что-то новое, но конечно я готовился. Я преодолевал дистанцию Special, поскольку у меня есть инвалидность.

Евгений Руденко

Ветеран Александр Мафтиор получил ранение во время контрнаступления на южном направлении, наступил на противопехотную мину. После лечения и протезирования вернулся к работе на Винницкую птицефабрику. Говорит, что раньше не принимал участия в подобных соревнованиях.

Очень важно, чтобы гражданские и военные общались между собой, и это мероприятие - отличная площадка для этого. Поскольку общение - это определенная психологическая поддержка, которая сегодня особенно важна для ветеранов. Я решил приехать на соревнования, чтобы познакомиться с новыми людьми, расширить круг общения. Также интересно было попробовать свои силы, хотя у меня и не спортивный протез, но все равно решил принять участие.

Александр Мафтиор

Организаторы подготовили 6 трасс для забегов с препятствиями, которые были составлены для участников с разной степенью подготовки. Во время мероприятия собирали средства на обустройство инклюзивной спортивной площадки.

Павел Мороз, директор департамента корпоративной социальной ответственности компании МХП, отметил:

Kordon Race - важное мероприятие, которое поддерживаем в рамках комплексной программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Рядом". Для нас чрезвычайно почетным является взаимодействие с военными и ветеранами Государственной пограничной службы Украины. Пограничники несут службу там, где начинается государство. Они первыми приняли бой и в 2014-м, и 24 февраля 2022-го. Они всегда - на страже украинской государственности и свободы каждого гражданина. Опыт украинцев в современной войне уже доказал, что преимущество имеют отважные, сильные духом и умом. Именно такими являются участники сегодняшних соревнований, именно это является определяющими чертами несокрушимых украинских воинов.

Павел Мороз

Директор предприятия "Запад-Агро" Западного Хаба МХП Татьяна Валанчюс добавляет:

Участники, которые собрались на это мероприятие - это те, кто готов к вызовам, кто демонстрирует силу духа и готов преодолевать любые препятствия на пути. Ведь Kordon Race - это не только о беге, но и о преодолении препятствий. В рамках программы "МХП Поруч" мы создаем возможности для того, чтобы объединять наших людей вокруг таких важных собраний как инклюзивная площадка и поддержка наших военных, создание адаптивных клубов, ветеранских пространств и много других важных на сегодня проектов.

Татьяна Валанчюс

Петр Жовнич, заместитель начальника Львовского военно-медицинского клинического центра Государственной пограничной службы Украины, поделился идеей и историей подготовки этого мероприятия:

Проект "Kordon Race" имеет целью сделать соревнования интересным и одновременно выйти за пределы привычных спортивных соревнований, обеспечить максимальное углубление и знакомство гражданских с милитаристской тематикой. Сегодня каждый должен быть знаком с основами тактической медицины, знать основные правила обращения со взрывными устройствами, быть готовым к действиям в сложных и нестандартных ситуациях.

Петр Жовнич

Победителей определяли в индивидуальных и командных соревнованиях. Также для участников и зрителей были доступны мастер-классы по тактической медицине и минной безопасности, занятия на VR тренажере и встреча с кинологами.