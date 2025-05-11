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Ворог 12 разів атакував Сіверський та Лиманський напрямки, намагаючись просунутися - ОВА

Київ • УНН

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Російські війська 12 разів атакували Сіверський та Лиманський напрямки, намагаючись просунутися, зокрема біля Білогорівки. В Лисичанську відсутні комунальні послуги, зв’язок та інтернет.

Ворог 12 разів атакував Сіверський та Лиманський напрямки, намагаючись просунутися - ОВА

Протягом минулої доби російські війська 12 разів атакували на Сіверському та Лиманському напрямках, намагаючись просунутися, зокрема в районі Білогорівки.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Олексій Харченко в Telegram, передає УНН.

Деталі 

Дванадцять разів загарбники атакували на Сіверському та Лиманському напрямках, шукаючи шляхи для просування. Зокрема, в районі Білогорівки. Бойові завдання намагалися виконати 199 безпілотних літальних апаратів, які противник спрямував по прифронтових населених пунктах і укріпленнях наших Захисників. 11 разів росіяни вели вогонь із артилерійських установок

- йдеться в дописі.

За словами Харченка, ситуація залишається критичною. Зокрема, жителі Лисичанська не лише не мають доступу до елементарних комунальних послуг, не знаючи у який спосіб готуватися до наступної зими.

В місті досі вимкнені мобільний зв’язок та інтернет. Тож будь-яка комунікація з екстреними службами – виключно через таксофон чи особисте звернення.

Голова ОВА підкреслив, що спілкування із зовнішнім світом, зокрема із мешканцями сусідніх міст, через дротовий зв’язок неможливе.Крім того, росія завершила тестування електронного реєстру повісток.

Тепер він має бути доступним, зокрема, і у так званій "лнр". Повістку вважатимуть отриманою через сім днів від моменту її публікації в реєстрі. Кожен чоловік на окупованій території, аби не потрапити під обмеження, повинен буде самостійно перевіряти її наявність чи відсутність. Особи, які проживають у прифронтових містах і селах окупованої Луганщини, не мають такої змоги, бо там відсутній доступ до інтернету. Загарбники не залишили їм ніякого вибору

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що російська армія просунулась біля трьох населених пунктів на Луганщині та Донеччині, зокрема біля Макіївки, Олександрополя і Розлива. Протягом 10 травня на фронті відбулося 117 бойових зіткнень.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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