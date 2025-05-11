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Враг 12 раз атаковал Северское и Лиманское направления, пытаясь продвинуться – ОВА

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Российские войска 12 раз атаковали Северское и Лиманское направления, пытаясь продвинуться, в том числе возле Белогоровки. В Лисичанске отсутствуют коммунальные услуги, связь и интернет.

Враг 12 раз атаковал Северское и Лиманское направления, пытаясь продвинуться – ОВА

За прошедшие сутки российские войска 12 раз атаковали на Северском и Лиманском направлениях, пытаясь продвинуться, в частности в районе Белогоровки.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Алексей Харченко в Telegram, передает УНН.

Детали 

Двенадцать раз захватчики атаковали на Северском и Лиманском направлениях, ища пути для продвижения. В частности, в районе Белогоровки. Боевые задачи пытались выполнить 199 беспилотных летательных аппаратов, которые противник направил по прифронтовым населенным пунктам и укреплениям наших защитников. 11 раз россияне вели огонь из артиллерийских установок

- говорится в сообщении.

По словам Харченко, ситуация остается критической. В частности, жители Лисичанска не только не имеют доступа к элементарным коммунальным услугам, не зная, каким образом готовиться к следующей зиме.

В городе до сих пор отключены мобильная связь и интернет. Поэтому любая коммуникация с экстренными службами – исключительно через таксофон или личное обращение.

Глава ОВА подчеркнул, что общение с внешним миром, в частности с жителями соседних городов, через проводную связь невозможно. Кроме того, россия завершила тестирование электронного реестра повесток.

Теперь он должен быть доступен, в частности, и в так называемой "лнр". Повестка будет считаться полученной через семь дней с момента ее публикации в реестре. Каждый мужчина на оккупированной территории, чтобы не попасть под ограничения, должен будет самостоятельно проверять ее наличие или отсутствие. Лица, проживающие в прифронтовых городах и селах оккупированной Луганщины, не имеют такой возможности, потому что там отсутствует доступ к интернету. Захватчики не оставили им никакого выбора

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее сообщалось, что российская армия продвинулась возле трех населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях, в частности возле Макеевки, Александрополя и Разлива. В течение 10 мая на фронте произошло 117 боевых столкновений.

Алина Волянская

Алина Волянская

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