армія рф просунулась біля Макіївки, Олександрополя та Розлива: карти DeepState
Київ • УНН
російська армія просунулась біля трьох населених пунктів на Луганщині та Донеччині, зокрема біля Макіївки, Олександрополя і Розлива. Протягом 10 травня на фронті відбулося 117 бойових зіткнень.
Увечері 10 травня команда моніторингового проєкту DeepState повідомила про успіхи російських окупантів на Луганщині та Донеччині. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал OSINT-проєкту.
Деталі
У суботу, 10 травня о 23:46 аналітики DeepState оприлюднили нові дані про ситуацію на фронті. Зазначається, що армія рф просунулася біля трьох населених пунктів.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Макіївки (Луганська обл), Олександрополя (Донецька обл) та Розлива (Донецька обл)", - йдеться у дописі.
Нагадаємо
У ніч проти 10 травня російські війська досягли просування на Покровському напрямку, поблизу трьох населених пунктів. Найбільше атак зафіксовано саме тут, де ворог намагається прорвати оборону.
Протягом доби 10 травня на фронті зафіксовано 117 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку, де ворог здійснив 38 штурмів. ЗСУ відбили атаки на різних напрямках, завдавши значних втрат противнику.