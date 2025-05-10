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За сьогодні на фронті відбулося вже понад 117 боїв: де саме наступає ворог

Київ • УНН

 • 922 перегляди

Протягом доби 10 травня на фронті зафіксовано 117 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку, де ворог здійснив 38 штурмів. ЗСУ відбили атаки на різних напрямках, завдавши значних втрат противнику.

За сьогодні на фронті відбулося вже понад 117 боїв: де саме наступає ворог

На фронті у суботу, 10 травня зафіксовано 117 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку ворог здійснив 38 штурмів. Загалом ворог здійснив 2943 обстріли позицій наших військ. Про це інформує у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень.

Противник завдав 36 авіаційних ударів, скинувши 51 КАБ, здійснив 891 удар дронами-камікадзе та 2943 обстріли позицій наших військ

- звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку наші війська відбивали три атаки ворога в районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки.

Противник здійснив одну атаку на наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Загризового. Успіху не мав.

На Лиманському напрямку російські війська шість разів штурмували позиції українських захисників у бік населених пунктів Чернещина, Ольгівка, Рідкодуб, Нове та Зелена Долина. Дотепер тривають три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили дві ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили сім ворожих атак поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Білої Гори, Майського й Предтечиного. Наразі продовжується ще одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні сім разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Дружба, Торецьк та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 38 штурмів. Найбільша активність спостерігається у бік населених пунктів Миролюбівка, Котлярівка, Мирне, Зоря та поблизу населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Преображенка, Андріївка. Тривають три боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 69 і поранили 32 окупантів, знищили один автомобіль та три розвідувальні БпЛА, суттєво пошкодили одну самохідну артилерійську установку

- йдеться у звіті.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Багатиря, Шевченка, Новополя.

На Гуляйпільському напрямку в районах Новополя та Новосілок українські захисники зупинили 11 ворожих атак, ще дві атаки противника тривають до цього часу. Населені пункти Малинівка та Залізничне зазнали авіаційних ударів.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив дві атаки в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог провів три марні атаки на позиції наших захисників.

На Курському напрямку з початку доби Сили оборони успішно зупинили 19 ворожих атак, дотепер тривають два боєзіткнення.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

Нагадаємо

Українська сторона очікує відповіді від росії щодо повного та безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів з понеділка, 12 травня. Про це заявив Президент Володимир Зеленський. 

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