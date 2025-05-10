США дозволили Німеччині передати Україні 125 далекобійних ракет та 100 ракет для Patriot

$41.510.00
46.890.00
ukenru
Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я
14:21 • 8302 перегляди

Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я

10 травня, 10:49 • 16690 перегляди

Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом

10 травня, 05:58 • 23490 перегляди

Макрон, Туск, Стармер і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих"

9 травня, 18:38 • 39078 перегляди

Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню

9 травня, 18:26 • 64555 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 16:40 • 50150 перегляди

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС

Ексклюзив
9 травня, 15:09 • 65986 перегляди

Як працює система IMEI, хто може перевірити свій телефон та чому лише технічних рішень замало для боротьби з "сірим" ринком - коментар експерта

9 травня, 14:28 • 71977 перегляди

Зеленський анонсував завтра в Україні зустріч із лідерами "коаліції охочих"

9 травня, 13:51 • 63278 перегляди

Інфляція прискорилася до 15,1%. Найбільше за місяць подорожчали свинина та фрукти, яйця подешевшали

Ексклюзив
9 травня, 11:52 • 65811 перегляди

Частина земель простоює, а бюджет недоотримує мільйони: нардепка про провал проєкту "Земельний банк"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.5м/с
85%
749мм
Популярнi новини

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

10 травня, 11:35 • 10030 перегляди

У рф запропонували Мерцу, Макрону, Туску та Стармеру засунути мирні плани у "пангендерні дупи"

10 травня, 12:01 • 6698 перегляди

У Києві палають Совські ставки: вогонь охопив 800 квадратних метрів

10 травня, 12:12 • 3564 перегляди

США, Україна та Європа висунули путіну 22 умови для припинення вогню - ЗМІ

10 травня, 12:30 • 10038 перегляди

Якщо путін не повернеться на шлях миру, ми з Трампом посилимо військову допомогу Україні – Стармер

10 травня, 13:14 • 6206 перегляди
Публікації

Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

10 травня, 06:30 • 20911 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

9 травня, 11:02 • 130878 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

9 травня, 10:28 • 143729 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені
Ексклюзив

9 травня, 07:57 • 126803 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 188046 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Еммануель Макрон

Володимир Зеленський

Дональд Туск

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Сполучене Королівство

Франція

Реклама
УНН Lite

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

10 травня, 11:35 • 10072 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 64555 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

9 травня, 15:40 • 42841 перегляди

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 і Quake увійшли до Зали слави відеоігор

9 травня, 15:21 • 49911 перегляди

A$AP Rocky натякнув на ім'я третьої дитини від Ріанни

9 травня, 14:23 • 58528 перегляди
Актуальне

YouTube

Grand Theft Auto

Ядерна бомба B61

155-мм САУ Zuzana

Rockwell B-1 Lancer

США дозволили Німеччині передати Україні 125 далекобійних ракет та 100 ракет для Patriot

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Україна отримає 125 далекобійних ракет для HIMARS/MARS II і 100 ракет до ЗРК Patriot від Німеччини, схвалених США. Боєприпаси вже прямують до Німеччини для подальшої передачі.

США дозволили Німеччині передати Україні 125 далекобійних ракет та 100 ракет для Patriot

Сполучені Штати Америки (США) погодили постачання Україні від Німеччини 125 артилерійських ракет великої дальності і 100 ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це інформує видання The New York Times з посиланням на чиновника американського Конгресу, передає УНН.

Деталі

За даними видання, боєприпаси вже прямують до Німеччини, звідки їх передадуть Україні.

До пакету увійдуть:

125 артилерійських ракет великої дальності - маються на увазі боєприпаси для систем типу HIMARS та MARS II

100 ракет-перехоплювачів для систем протиракетної оборони Patriot

The New York Times не уточнює, що це за далекобійні ракети для HIMARS. Згідно з відкритими даними, максимальна дальність, на яку працюють такі системи, - 480 км.

Зазначається, що це критично необхідна для України зброя, яка виробляється в США, тож експортувати її без схвалення американської влади неможливо — навіть якщо вона належить іншій країні, у цьому випадку Німеччині.

Нагадаємо

Федеральний уряд Німеччини оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги, що включає ракети до ППО IRIS-T, боєприпаси для Leopard 2, дрони та бронетехніку. Також передано інженерну техніку та артилерійські снаряди.

Україна отримає систему ППО Patriot з Ізраїлю після модернізації. Розглядається передача ще однієї системи Німеччиною або Грецією для захисту Києва.

Союзники України обговорюють передачу додаткових систем ППО Patriot до червня. Серед потенційних постачальників - США та Греція, прагнуть досягти угоди до саміту НАТО.

Ми вдячні США за продовження військової допомоги та обмін розвідданими - Зеленський10.05.25, 16:13 • 2596 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
NATO
MIM-104 Patriot
Леопард 2
IRIS-T
M270 (РСЗВ)
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
M142 HIMARS
Brent
$63.84
Bitcoin
$103,254.20
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,495.82