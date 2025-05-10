США дозволили Німеччині передати Україні 125 далекобійних ракет та 100 ракет для Patriot
Київ • УНН
Україна отримає 125 далекобійних ракет для HIMARS/MARS II і 100 ракет до ЗРК Patriot від Німеччини, схвалених США. Боєприпаси вже прямують до Німеччини для подальшої передачі.
Сполучені Штати Америки (США) погодили постачання Україні від Німеччини 125 артилерійських ракет великої дальності і 100 ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це інформує видання The New York Times з посиланням на чиновника американського Конгресу, передає УНН.
Деталі
За даними видання, боєприпаси вже прямують до Німеччини, звідки їх передадуть Україні.
До пакету увійдуть:
125 артилерійських ракет великої дальності - маються на увазі боєприпаси для систем типу HIMARS та MARS II
100 ракет-перехоплювачів для систем протиракетної оборони Patriot
The New York Times не уточнює, що це за далекобійні ракети для HIMARS. Згідно з відкритими даними, максимальна дальність, на яку працюють такі системи, - 480 км.
Зазначається, що це критично необхідна для України зброя, яка виробляється в США, тож експортувати її без схвалення американської влади неможливо — навіть якщо вона належить іншій країні, у цьому випадку Німеччині.
Нагадаємо
Федеральний уряд Німеччини оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги, що включає ракети до ППО IRIS-T, боєприпаси для Leopard 2, дрони та бронетехніку. Також передано інженерну техніку та артилерійські снаряди.
Україна отримає систему ППО Patriot з Ізраїлю після модернізації. Розглядається передача ще однієї системи Німеччиною або Грецією для захисту Києва.
Союзники України обговорюють передачу додаткових систем ППО Patriot до червня. Серед потенційних постачальників - США та Греція, прагнуть досягти угоди до саміту НАТО.
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