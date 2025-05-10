США разрешили Германии передать Украине 125 дальнобойных ракет и 100 ракет для Patriot
Киев • УНН
Украина получит 125 дальнобойных ракет для HIMARS/MARS II и 100 ракет к ЗРК Patriot от Германии, одобренных США. Боеприпасы уже направляются в Германию для дальнейшей передачи.
Соединенные Штаты Америки (США) согласовали поставки Украине от Германии 125 артиллерийских ракет большой дальности и 100 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на чиновника американского Конгресса, передает УНН.
Детали
По данным издания, боеприпасы уже направляются в Германию, откуда их передадут Украине.
В пакет войдут:
125 артиллерийских ракет большой дальности - имеются в виду боеприпасы для систем типа HIMARS и MARS II
100 ракет-перехватчиков для систем противоракетной обороны Patriot
The New York Times не уточняет, что это за дальнобойные ракеты для HIMARS. Согласно открытым данным, максимальная дальность, на которую работают такие системы, - 480 км.
Отмечается, что это критически необходимое для Украины оружие, которое производится в США, поэтому экспортировать его без одобрения американских властей невозможно - даже если оно принадлежит другой стране, в этом случае Германии.
Напомним
Федеральное правительство Германии объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, включающего ракеты к ПВО IRIS-T, боеприпасы для Leopard 2, дроны и бронетехнику. Также переданы инженерная техника и артиллерийские снаряды.
Украина получит систему ПВО Patriot из Израиля после модернизации. Рассматривается передача еще одной системы Германией или Грецией для защиты Киева.
Союзники Украины обсуждают передачу дополнительных систем ПВО Patriot до июня. Среди потенциальных поставщиков - США и Греция, стремятся достичь соглашения до саммита НАТО.
Мы благодарны США за продолжение военной помощи и обмен разведданными - Зеленский10.05.25, 16:13 • 2590 просмотров