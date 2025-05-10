Мы благодарны США за продолжение военной помощи и обмен разведданными - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за продолжение военной помощи и обмена разведданными. Он также выразил надежду на усиление американских санкций против россии в будущем. Об этом Зеленский рассказал, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в Киеве, передает УНН.

Детали

Мы подписали с Соединенными Штатами хорошее соглашение. Мы надеемся, что американский бизнес придет в Украину и будет поддерживать украинскую экономику. И что это будет выгодное, работающее соглашение - сообщил президент.

Зеленский также сообщил, что он благодарен Дональду Трампу за то, что он не остановил предоставление Украине военной помощи и обмен разведданными.

Я благодарен Трампу за то, что он не остановил и помощь американская сегодня идет. Что он не остановил обмен разведданными. Это нам важно для защиты неба – сказал президент.

Также глава государства выразил надежду, что в дальнейшем США усилят санкции против российской федерации.

Я благодарен, что он не остановил действующие сегодня санкции и рассчитываю на их усиление - добавил он.

Дополнение

После встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом относительно мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника.