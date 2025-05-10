Ми вдячні США за продовження військової допомоги та обмін розвідданими - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський висловив вдячність США за підтримку України, зокрема за військову допомогу та обмін розвідданими. Він також висловив сподівання на посилення санкцій проти росії.
Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за продовження військової допомоги та обміну розвідданими. Він також висловив сподівання на посилення американських санкцій проти росії у майбутньому. Про це Зеленський розповів, відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу у Києві, передає УНН.
Деталі
Ми підписали зі Сполученими Штатами хорошу угоду. Ми сподіваємося, що американський бізнес прийде в Україну і буде підтримувати українську економіку. І що це буде вигідна, працююча угода
Зеленський також повідомив, що він вдячний Дональду Трампу за те, що він не зупинив надання Україні військової допомоги та обмін розвідданими.
Я вдячний Трампу за те, що він не зупинив і допомога американська сьогодні йде. Що він не зупинив обмін розвідданими. Це нам важливо для захисту неба
Також глава держави висловив сподівання, що в подальшому США посилять санкції проти російської федерації.
Я вдячний, що він не зупинив діючі сьогодні санкції і розраховую на їх посилення
Доповнення
Після зустрічі Коаліції охочих всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка.