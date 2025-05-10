За сегодня на фронте произошло уже более 117 боев: где именно наступает враг
Киев • УНН
В течение суток 10 мая на фронте зафиксировано 117 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении, где враг совершил 38 штурмов. ВСУ отбили атаки на разных направлениях, нанеся значительные потери противнику.
На фронте в субботу, 10 мая зафиксировано 117 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении враг совершил 38 штурмов. В общем враг совершил 2943 обстрела позиций наших войск. Об этом сообщает в вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.
Детали
Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 на фронте с начала суток произошло 117 боевых столкновений.
Противник нанес 36 авиационных ударов, сбросив 51 КАБ, совершил 891 удар дронами-камикадзе и 2943 обстрела позиций наших войск
Ситуация по направлениям
На Харьковском направлении наши войска отбивали три атаки врага в районах Волчанска, Малой Шапковки и Каменки.
Противник совершил одну атаку на наши укрепления на Купянском направлении вблизи Загрызового. Успеха не имел.
На Лиманском направлении российские войска шесть раз штурмовали позиции украинских защитников в сторону населенных пунктов Чернещина, Ольговка, Редкодуб, Новое и Зеленая Долина. До сих пор продолжаются три боестолкновения.
На Северском направлении украинские воины сегодня отбили две вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки.
На Краматорском направлении Силы обороны остановили семь вражеских атак вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и в сторону Белой Горы, Майского и Предтечиного. Сейчас продолжается еще одно боестолкновение.
На Торецком направлении оккупанты сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дружба, Торецк и в сторону Дилиевки.
На Покровском направлении враг совершил 38 штурмов. Наибольшая активность наблюдается в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Котляровка, Мирное, Заря и вблизи населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Даченское, Зверово, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Новоалександровка, Преображенка, Андреевка. Продолжаются три боестолкновения.
По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 69 и ранили 32 оккупантов, уничтожили один автомобиль и три разведывательных БпЛА, существенно повредили одну самоходную артиллерийскую установку
На Новопавловском направлении враг 13 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Вольное Поле, Привольное и в направлении Богатыря, Шевченко, Новополя.
На Гуляйпольском направлении в районах Новополя и Новоселок украинские защитники остановили 11 вражеских атак, еще две атаки противника продолжаются до этого времени. Населенные пункты Малиновка и Железнодорожное подверглись авиационным ударам.
На Ореховском направлении сегодня враг проводил две атаки в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки. Успеха не имел.
На Приднепровском направлении враг провел три тщетные атаки на позиции наших защитников.
На Курском направлении с начала суток Силы обороны успешно остановили 19 вражеских атак, до сих пор продолжаются два боестолкновения.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.
Напомним
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