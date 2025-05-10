За сегодня на фронте произошло уже более 117 боев: где именно наступает враг

На фронте в субботу, 10 мая зафиксировано 117 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении враг совершил 38 штурмов. В общем враг совершил 2943 обстрела позиций наших войск. Об этом сообщает в вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 на фронте с начала суток произошло 117 боевых столкновений.

Противник нанес 36 авиационных ударов, сбросив 51 КАБ, совершил 891 удар дронами-камикадзе и 2943 обстрела позиций наших войск - отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отбивали три атаки врага в районах Волчанска, Малой Шапковки и Каменки.

Противник совершил одну атаку на наши укрепления на Купянском направлении вблизи Загрызового. Успеха не имел.

На Лиманском направлении российские войска шесть раз штурмовали позиции украинских защитников в сторону населенных пунктов Чернещина, Ольговка, Редкодуб, Новое и Зеленая Долина. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Северском направлении украинские воины сегодня отбили две вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили семь вражеских атак вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и в сторону Белой Горы, Майского и Предтечиного. Сейчас продолжается еще одно боестолкновение.

На Торецком направлении оккупанты сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дружба, Торецк и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении враг совершил 38 штурмов. Наибольшая активность наблюдается в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Котляровка, Мирное, Заря и вблизи населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Даченское, Зверово, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Новоалександровка, Преображенка, Андреевка. Продолжаются три боестолкновения.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 69 и ранили 32 оккупантов, уничтожили один автомобиль и три разведывательных БпЛА, существенно повредили одну самоходную артиллерийскую установку - говорится в отчете.

На Новопавловском направлении враг 13 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Вольное Поле, Привольное и в направлении Богатыря, Шевченко, Новополя.

На Гуляйпольском направлении в районах Новополя и Новоселок украинские защитники остановили 11 вражеских атак, еще две атаки противника продолжаются до этого времени. Населенные пункты Малиновка и Железнодорожное подверглись авиационным ударам.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил две атаки в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении враг провел три тщетные атаки на позиции наших защитников.

На Курском направлении с начала суток Силы обороны успешно остановили 19 вражеских атак, до сих пор продолжаются два боестолкновения.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

Напомним

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