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армия рф продвинулась возле Макеевки, Александрополя и Разлива: карты DeepState

Киев • УНН

 • 210 просмотра

российская армия продвинулась возле трех населенных пунктов на Луганщине и Донетчине, в частности возле Макеевки, Александрополя и Разлива. В течение 10 мая на фронте произошло 117 боевых столкновений.

армия рф продвинулась возле Макеевки, Александрополя и Разлива: карты DeepState

Вечером 10 мая команда мониторингового проекта DeepState сообщила об успехах российских оккупантов в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал OSINT-проекта.

Детали

В субботу, 10 мая в 23:46 аналитики DeepState обнародовали новые данные о ситуации на фронте. Отмечается, что армия рф продвинулась возле трех населенных пунктов.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Макеевки (Луганская обл), Александрополя (Донецкая обл) и Разлива (Донецкая обл)", - говорится в заметке.

Напомним

В ночь на 10 мая российские войска достигли продвижения на Покровском направлении, вблизи трех населенных пунктов. Больше всего атак зафиксировано именно здесь, где враг пытается прорвать оборону.

В течение суток 10 мая на фронте зафиксировано 117 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении, где враг совершил 38 штурмов. ВСУ отбили атаки на разных направлениях, нанеся значительные потери противнику.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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