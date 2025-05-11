армия рф продвинулась возле Макеевки, Александрополя и Разлива: карты DeepState
Киев • УНН
российская армия продвинулась возле трех населенных пунктов на Луганщине и Донетчине, в частности возле Макеевки, Александрополя и Разлива. В течение 10 мая на фронте произошло 117 боевых столкновений.
Вечером 10 мая команда мониторингового проекта DeepState сообщила об успехах российских оккупантов в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал OSINT-проекта.
Детали
В субботу, 10 мая в 23:46 аналитики DeepState обнародовали новые данные о ситуации на фронте. Отмечается, что армия рф продвинулась возле трех населенных пунктов.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Макеевки (Луганская обл), Александрополя (Донецкая обл) и Разлива (Донецкая обл)", - говорится в заметке.
Напомним
В ночь на 10 мая российские войска достигли продвижения на Покровском направлении, вблизи трех населенных пунктов. Больше всего атак зафиксировано именно здесь, где враг пытается прорвать оборону.
В течение суток 10 мая на фронте зафиксировано 117 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении, где враг совершил 38 штурмов. ВСУ отбили атаки на разных направлениях, нанеся значительные потери противнику.