Армія рф просунулася біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepState
Київ • УНН
російські війська досягли просування на Покровському напрямку, поблизу трьох населених пунктів. Найбільше атак зафіксовано саме тут, де ворог намагається прорвати оборону.
В ніч на 10 травня команда моніторингового проєкту DeepState повідомила про успіхи російської армії на Покровському напрямку в Донецькій області. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал OSINT-проєкту.
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Згідно з інформацією DeepState, російські сили досягли локального просування біля трьох населених пунктів на Покровському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті.
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Нагадаємо, від початку доби на фронті відбулося 162 боєзіткнення. Найбільше атак, 51, зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог намагається прорвати оборону.
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