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Армія рф просунулася біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepState

Київ • УНН

 • 474 перегляди

російські війська досягли просування на Покровському напрямку, поблизу трьох населених пунктів. Найбільше атак зафіксовано саме тут, де ворог намагається прорвати оборону.

Армія рф просунулася біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepState

В ніч на 10 травня команда моніторингового проєкту DeepState повідомила про успіхи російської армії на Покровському напрямку в Донецькій області. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал OSINT-проєкту.     

Деталі

Згідно з інформацією DeepState, російські сили досягли локального просування біля трьох населених пунктів на Покровському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті.  

Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Романівки, Олександрополя та Нової Полтавки

- йдеться у дописі DeepState

Нагадаємо, від початку доби на фронті відбулося 162 боєзіткнення. Найбільше атак, 51, зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог намагається прорвати оборону.

На Покровськ останній місяць активно зросла кількість наступів рф - військовий05.05.25, 09:17 • 9700 переглядiв

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