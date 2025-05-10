Армия рф продвинулась возле трех населенных пунктов в Донецкой области - DeepState

В ночь на 10 мая команда мониторингового проекта DeepState сообщила об успехах российской армии на Покровском направлении в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал OSINT-проекта.

Детали

Согласно информации DeepState, российские силы достигли локального продвижения возле трех населенных пунктов на Покровском направлении, который остается одним из самых горячих на фронте.

Карта обновлена. Враг продвинулся возле Романовки, Александрополя и Новой Полтавки - говорится в сообщении DeepState

Напомним, с начала суток на фронте произошло 162 боестолкновения. Больше всего атак, 51, зафиксировано на Покровском направлении, где враг пытается прорвать оборону.

На Покровск в последний месяц активно возросло количество наступлений рф - военный