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На Покровск в последний месяц активно возросло количество наступлений рф - военный

Киев • УНН

 • 42 просмотра

В последний месяц количество наступлений рф на Покровск значительно возросло. Враг начал использовать мотоциклы, которые становятся основой их тактики наступления, собираясь в большие группы.

На Покровск в последний месяц активно возросло количество наступлений рф - военный

На Покровск в Донецкой области в последний месяц активно возросло количество российских наступлений. Враг использует мотоциклы, которые стали основой их тактики наступления. Об этом сообщил командир экипажа беспилотных авиационных комплексов ОЗБССП "Тайфун" НГУ с позывным "Скиф" в эфире телемарафона, передает УНН.

Покровское направление на сегодня самое горячее по всей линии столкновения. Мы видим, что враг, учитывая важность этого населенного пункта, этого региона, прибегает к новым видам атак. Поэтому на сегодня на Покровск видим, что в последний месяц активно возросло количество наступлений. За последний день их было более 100 и мы в составе Сил обороны, спецподразделение "Тайфун" привлечены к отражению этих атак

- рассказал "Скиф".

По его словам, враг действительно, в том числе использует мотоциклы, которые стали основой российской тактики наступления.

"Они фактически собираются в большие группы, иногда не большие и если раньше основой наступления был отдельный пехотинец, который был мало мобильным, однако  малозаметным, то на сегодня такими пехотинцами, такими единицами стали пехотинцы на мотоциклах. Они намного быстрее, они довольно мобильные, малозаметные. Если они собираются в большие группы – это очень большая сила, которая требует от всех подразделений высокой осведомленности, высокой обученности", - заявил "Скиф".

Все въезды в Покровск контролируются FPV-дронами рф – глава ГВА 18.04.25, 10:29 • 5126 просмотров

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что 17 апреля армия рф осуществила наступление на Покровск в Донецкой области. ВСУ удалось ликвидировать 115 единиц вражеской техники, 200 оккупантов и еще 30 ранить.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Покровск
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