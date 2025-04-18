Все въезды в Покровск контролируются FPV-дронами рф – глава ГВА

Есть несколько въездов в Покровск Донецкой области, но все они контролируются российскими FPV-дронами. Некоторые кварталы города "усеяны" оптоволокном. Об этом заявил председатель Покровской ГВА Сергей Добряк в эфире телемарафона, передает УНН.

Добряк сообщил, что в Покровске и во всей громаде за последние 2-2,5 месяца интенсивность обстрелов сверхвысокая.

Сейчас в городе находится 2 155 человек. Семей с детьми нет, но мы видели кое-где случаи, когда безответственные родители возвращаются в город, а потом звонят: "спасайте"...Есть несколько въездов в город, но все они контролируются FPV-дронами. Некоторые участки города, кварталы города просто усеяны, засыпаны оптоволокном. Враг не прекращает и уже несколько месяцев подряд охотится FPV-дронами на обычных людей