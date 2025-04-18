Все въезды в Покровск контролируются FPV-дронами рф – глава ГВА
Киев • УНН
По словам главы ГВА, интенсивность обстрелов Покровска сверхвысокая, все въезды контролируются дронами. Враг охотится FPV-дронами на людей.
Есть несколько въездов в Покровск Донецкой области, но все они контролируются российскими FPV-дронами. Некоторые кварталы города "усеяны" оптоволокном. Об этом заявил председатель Покровской ГВА Сергей Добряк в эфире телемарафона, передает УНН.
Добряк сообщил, что в Покровске и во всей громаде за последние 2-2,5 месяца интенсивность обстрелов сверхвысокая.
Сейчас в городе находится 2 155 человек. Семей с детьми нет, но мы видели кое-где случаи, когда безответственные родители возвращаются в город, а потом звонят: "спасайте"...Есть несколько въездов в город, но все они контролируются FPV-дронами. Некоторые участки города, кварталы города просто усеяны, засыпаны оптоволокном. Враг не прекращает и уже несколько месяцев подряд охотится FPV-дронами на обычных людей
Дополнение
Президент Владимир Зеленский сообщал, что 17 апреля, армия рф совершила наступление на Покровск в Донецкой области. ВСУ удалось ликвидировать 115 единиц вражеской техники, 200 оккупантов и еще 30 ранить.
17 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что в течение последних недель Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили около 16 квадратных километров территории Донецкой области.