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Все въезды в Покровск контролируются FPV-дронами рф – глава ГВА

Киев • УНН

 • 1208 просмотра

По словам главы ГВА, интенсивность обстрелов Покровска сверхвысокая, все въезды контролируются дронами. Враг охотится FPV-дронами на людей.

Все въезды в Покровск контролируются FPV-дронами рф – глава ГВА

Есть несколько въездов в Покровск Донецкой области, но все они контролируются российскими FPV-дронами. Некоторые кварталы города "усеяны" оптоволокном. Об этом заявил председатель Покровской ГВА Сергей Добряк в эфире телемарафона, передает УНН.

Добряк сообщил, что в Покровске и во всей громаде за последние 2-2,5 месяца интенсивность обстрелов сверхвысокая.

Сейчас в городе находится 2 155 человек. Семей с детьми нет, но мы видели кое-где случаи, когда безответственные родители возвращаются в город, а потом звонят: "спасайте"...Есть несколько въездов в город, но все они контролируются FPV-дронами. Некоторые участки города, кварталы города просто усеяны, засыпаны оптоволокном. Враг не прекращает и уже несколько месяцев подряд охотится FPV-дронами на обычных людей

- рассказал Добряк.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что 17 апреля, армия рф совершила наступление на Покровск в Донецкой области. ВСУ удалось ликвидировать 115 единиц вражеской техники, 200 оккупантов и еще 30 ранить.

17 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что в течение последних недель Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили около 16 квадратных километров территории Донецкой области.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Покровск
Донецкая область
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Беспилотный летательный аппарат
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